В Уфе стартовала Неделя звезд хоккея

16 января 2017 г.

15 января в Уфе стартовала Неделя звёзд хоккея – 2017, которая завершится в следующее воскресенье Матчем звезд Континентальной хоккейной лиги.

Открывая спортивный праздник, вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский отметил, что многие события в Уфе пройдут впервые в истории подобных турниров. Так, в рамках Недели звёзд хоккея, с 17 по 19 января впервые состоится Международный Кубок континента по следж-хоккею с участием команд из России, Италии, Чехии и Китая. Впервые будет организован Матч звезд Женской хоккейной лиги. Сам Матч звезд КХЛ также впервые пройдёт в новом формате: четыре команды, представляющие четыре дивизиона, сразятся в двух полуфиналах и финальном поединке. Финальные соревнования пройдут 21 и 22 января.

Неделя звезд хоккея началась с матча за Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги, который прошел на льду «Уфа-Арены». На открытии Недели звезд хоккея – 2017 побывал Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Всего в дни проведения Недели звезд хоккея планируется принять более тысячи гостей, спортсменов и организаторов.