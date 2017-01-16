КУРСЫ ВАЛЮТ
USD59,3700
EUR63,1222
GBP72,3423
курс ЦБ РФ на 14 января
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-26°
Ясно
день -18°,  вечер -16°,  ночь -17°
ЦИТАТА ДНЯ
"Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче"."Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче".
Президент России Владимир Путин.
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Неделя звёзд хоккея в Уфе
Неделя звёзд хоккея в Уфе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
16 января 2017 г.

В Уфе стартовала Неделя звезд хоккея

В Уфе стартовала Неделя звезд хоккея

15 января в Уфе стартовала Неделя звёзд хоккея – 2017, которая завершится в следующее воскресенье Матчем звезд Континентальной хоккейной лиги.

Открывая спортивный праздник, вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский отметил, что многие события в Уфе пройдут впервые в истории подобных турниров. Так, в рамках Недели звёзд хоккея, с 17 по 19 января впервые состоится Международный Кубок континента по следж-хоккею с участием команд из России, Италии, Чехии и Китая. Впервые будет организован Матч звезд Женской хоккейной лиги. Сам Матч звезд КХЛ также впервые пройдёт в новом формате: четыре команды, представляющие четыре дивизиона, сразятся в двух полуфиналах и финальном поединке. Финальные соревнования пройдут 21 и 22 января.

Неделя звезд хоккея началась с матча за Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги, который прошел на льду «Уфа-Арены». На открытии Недели звезд хоккея – 2017 побывал Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Всего в дни проведения Недели звезд хоккея планируется принять более тысячи гостей, спортсменов и организаторов.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, КХЛ, Уфа
44 Оценить новость:  0  0
Отправить
Башкортостан вошел в тройку регионов по по регистрации прав собственности в электронном виде
16 Январь 2017 г.
Башкортостан вошел в тройку регионов по по регистрации прав собственности в электронном виде
Уфимец Семен Елистратов завоевал золото чемпионата Европы по шорт-треку
16 Январь 2017 г.
Уфимец Семен Елистратов завоевал золото чемпионата Европы по шорт-треку
На улице Ленина зажглась иллюминация с логотипом КХЛ
15 Январь 2017 г.
На улице Ленина зажглась иллюминация с логотипом КХЛ
Сотрудники мэрии вышли чистить снег на улицы Уфы
15 Январь 2017 г.
Сотрудники мэрии вышли чистить снег на улицы Уфы
В связи с "ползущей" пациенткой активисты ОНФ Башкортостана обратились к министру здравоохранения РБ
13 Январь 2017 г.
В связи с "ползущей" пациенткой активисты ОНФ Башкортостана обратились к министру здравоохранения РБ
«Салават Юлаев» проиграл «Торпедо» со счетом 1:6
13 Январь 2017 г.
«Салават Юлаев» проиграл «Торпедо» со счетом 1:6
АРХИВ [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль] [июнь]