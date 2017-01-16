Башкортостан вошел в тройку регионов по по регистрации прав собственности в электронном виде

16 января 2017 г.

По итогам 2016 года Башкортостан занял второе место в России по количеству заявлений на государственную регистрацию прав собственности в электронном виде. В целом за год в республике принято около 24,7 тысячи таких заявлений.

На первом месте – Московская область, где в электронном виде принято свыше 27,6 тысячи заявлений на государственную регистрацию прав. На третьем – Татарстан с почти 22,4 тысячи заявлений. В пятерку лучших регионов также вошли Челябинская и Свердловская области – более 19,8 и 19,7 тысячи, соответственно.

В целом за год общее количество зарегистрированных прав, ограничений прав и сделок на территории республики составило более 818,5 тысячи, что превышает уровень 2015 года.

Напомним, что результаты работы республики в части оптимизации сроков регистрации прав собственности оцениваются в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, проводимого Агентством стратегических инициатив.