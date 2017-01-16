|USD
|59,3700
|EUR
|63,1222
|GBP
|72,3423
Нужно ли делать платным въезд в город?читать статью
Башкортостан вошел в тройку регионов по по регистрации прав собственности в электронном виде
По итогам 2016 года Башкортостан занял второе место в России по количеству заявлений на государственную регистрацию прав собственности в электронном виде. В целом за год в республике принято около 24,7 тысячи таких заявлений.
На первом месте – Московская область, где в электронном виде принято свыше 27,6 тысячи заявлений на государственную регистрацию прав. На третьем – Татарстан с почти 22,4 тысячи заявлений. В пятерку лучших регионов также вошли Челябинская и Свердловская области – более 19,8 и 19,7 тысячи, соответственно.
В целом за год общее количество зарегистрированных прав, ограничений прав и сделок на территории республики составило более 818,5 тысячи, что превышает уровень 2015 года.
Напомним, что результаты работы республики в части оптимизации сроков регистрации прав собственности оцениваются в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, проводимого Агентством стратегических инициатив.
Материалы на эту тему:
16 Январь 2017 г.
15 Январь 2017 г.
15 Январь 2017 г.
13 Январь 2017 г.