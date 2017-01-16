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16 января 2017 г.
Уфимец Семен Елистратов завоевал золото чемпионата Европы по шорт-треку
На чемпионате Европы по шорт-треку в мужской гонке на дистанции 1 500 метров в итальянском Турине победу одержал российский спортсмен Семен Елистратов.
Весь финальный забег спотрсмен держался на второй позиции, но к финишу обошел своего противника из Венгрии Лю Шаоанга. Бронзовую медаль завоевал Владислав Брыканов из сборной Израиля.
Среди женщин на этой же дистанции участница национальной команды Софья Просвирнова завоевала серебряную медаль. Еще один российский спортсмен Виктор Ан стал бронзовым призером на дистанции 500 метров.
Лилия Ларина
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