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15 января 2017 г.

На улице Ленина зажглась иллюминация с логотипом КХЛ

На улице Ленина зажглась иллюминация с логотипом КХЛ

В Уфе, по улице Ленина, на участке от улицы Революционной до бульвара Ибрагимова, на днях появились светящиеся светодиодные панно. Они представляют собой витой диагональный узор с логотипом Континентальной хоккейной лиги.

По словам специалистов МУП «Уфагорсвет», которые осуществили монтаж иллюминации, в ней использованы энергосберегающие лампы, а сама конструкция изготовлена из легких материалов.

Напомним также, что возле ледового дворца «Уфа-Арена» недавно соорудили ледяные скульптуры хоккеистов и вмороженные в лед хоккейные свитера от каждой команды, входящей в КХЛ.

Украшение этой части города подобным образом было выполнено в связи с проведением в Уфе Матча звезд КХЛ. В столице Башкортостана он получил новый формат и превратился в Неделю звезд хоккея, которая пройдет с 15 по 22 января 2017 года и объединит главные шоу сезона сразу трех лиг – КХЛ, МХЛ и ЖХЛ.

Неделя звезд откроется 15 января матчем за Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги. 19 января состоится первый в истории Матч звезд Женской хоккейной лиги. А 21 января пройдет мастер-шоу звезд Континентальной хоккейной лиги, которые продемонстрируют свою мощь, скорость и креативность во время различных конкурсов.

Кульминацией Недели звезд хоккея 2017 станет проведение 22 января Турнира четырех команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона Чемпионата КХЛ.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, КХЛ, Уфа
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