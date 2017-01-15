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15 января 2017 г.

Сотрудники мэрии вышли чистить снег на улицы Уфы

Сотрудники мэрии вышли чистить снег на улицы Уфы

В субботу, 14 января, в Уфе состоялся зимний субботник. Вместе с работниками жилищно-коммунальных служб на уборку снега вышли сотрудники мэрии, районных администраций,  муниципальных предприятий, организаций и учреждений.

Так, работники уфимской администрации помогали расчищать от снега дворы, скверы, работники МУП «Комбинат специализированного обслуживания», МУП «Управление дизайна и наружной рекламы», МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест», МБУ «Служба заказчика и технадзора», МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» и другие предприятия, а также представители районов Уфы чистили тротуары, остановочные пункты, работали вдоль дорог. К акции также присоединились представители экологических организаций.

Всего в субботнике приняли участие более 13,5 тысяч человек. Привлечено 765 единиц техники, в том числе, с предприятий и организаций Уфы. За 1374 рейса вывезено около 19 тысяч кубометров снега.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, Уфа, снегопад
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