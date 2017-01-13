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13 января 2017 г.

В связи с "ползущей" пациенткой активисты ОНФ Башкортостана обратились к министру здравоохранения РБ

В связи с "ползущей" пациенткой активисты ОНФ Башкортостана обратились к министру здравоохранения РБ

Министерство здравоохранения республики проигнорировало призыв активистов Общероссийского народного фронта устранить проблему с доступностью рентгеновских кабинетов в поликлиниках и травматологических пунктах региона для инвалидов и других маломобильных граждан. Эксперты ОНФ подготовили повторное обращение в региональное министерство с просьбой решить проблему, сообщает пресс-служба организации.

По мнению активистов ОНФ, существующие проблемы с доступностью рентгеновских кабинетов наиболее ярко характеризует случай, произошедший в уфимской поликлинике №1 при городской клинической больнице №13. Там пожилая пациентка с гипсом на ноге была вынуждена ползком добираться до рентгеновского кабинета, который расположен на втором этаже учреждения. Пандусов в поликлинике нет, а лифт не работает. По словам члена регионального штаба ОНФ, кандидата медицинских наук Эдуарда Гаптракипова, данная проблема является системной для Уфы.

«В 2016 году активисты ОНФ выявили лечебные учреждения, в которых кабинеты для проведения рентген-исследований находятся на втором этаже. При отсутствии лифтов и пандусов для многих категорий граждан это является непреодолимым препятствием. Так, например, в поликлинике №44 Ленинского района Уфы, которая обслуживает и травматологический пункт детской поликлиники №6, родители вынуждены нести детей на второй этаж на руках. Учитывая специфику лечебного учреждения, такая ситуация недопустима», – считает эксперт Народного фронта.

По итогам мониторинга активисты ОНФ обратились в региональный Минздрав с рекомендацией проанализировать ситуацию и ускорить решение проблемы. Но меры по обеспечению доступности рентгеновских кабинетов так и не были приняты.

«Проблема транспортировки пациентов травматологического профиля и маломобильных жителей с этажа на этаж для оказания им медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях и травматологических поликлиниках остается нерешенной. Причина – в отсутствии приспособленных площадей для расположения травматологических кабинетов и диагностических служб на одном этаже, а также несоответствие старых построек под размещение лифтов для перемещения пациентов на более высокие этажи», – отметил Гаптракипов.

Он подчеркнул, что на реконструкцию и капитальный ремонт необходимы дополнительные финансовые средства, но решать проблему нужно в любом случае. Мероприятия по установке пандусов, поручней, дополнительных транспортировочных каталок, колясок и помощи персонала для доставки пациента в кабинет к врачу являются необходимым условием для организации доступности медицинской помощи и удовлетворенности населения оказанными услугами.

Региональный штаб Народного фронта готовит повторное обращение в министерство здравоохранения республики и будет держать ситуацию на контроле до решения проблемы.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, ОНФ, здравоохранение
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