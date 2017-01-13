«Салават Юлаев» проиграл «Торпедо» со счетом 1:6

13 января 2017 г.

«Юлаевцы» не только пропускали, но и несли кадровые потери. Разбили лицо Михаилу Воробьёву, после чего он ушёл в раздевалку. Не выходил оттуда после первого периода и Денис Куляш, сообщает пресс-служба клуба СЮ.

Денис Бодров получил дисквалификацию на 3 матча за нарушение в игре против «Спартака», так что сегодня его заменил Дмитрий Воробьёв. Это стало единственным изменением состава у «юлаевцев».

Но пока никак не удаётся изменить то, что «Салават Юлаев» пропускает первым. Так вышло и на этот раз. Бросок из-под защитника от синей линии оказался для Сведберга неберущимся. Уфимцы отыгрались довольно быстро. Логинов тоже бросал от синей линии, с его броском Бирюков справился, но тут же с добивания Умарк отправил шайбу уже в пустые ворота.

В конце первого периода «Торпедо» получило своё первое в матче большинство и сумело результативно им воспользоваться. А сразу после перерыва нижегородцы увеличили своё преимущество, убежав в быструю контратаку. Второе большинство в матче «торпедовцами» тоже оказалось реализовано.

Но шансы на возвращение в борьбу в этом матче ещё оставались. Заметно уфимцы сникли после пятой пропущенной шайбы, которая побывала в воротах Сведберга на 47-й минуте. В итоге же «Салават Юлаев» проиграл – 1:6. Следующий матч 16 января в Астане против «Барыса».

Игорь Захаркин, главный тренер ХК «Салават Юлаев», дал интервью после матча:

- «Торпедовцев» с заслуженной победой. Они действительно работали на победу. Самое сильное оказалось у них даже не то, что они сумели реализовать свои броски, а то, что очень здорово построили оборону в средней зоне. Была такая плотная активная агрессивная оборона – мы не смогли её взломать. Парни пытались, залезали, нас оттесняли в углы, на пятачок мы так и не смогли выбраться по-настоящему. Теми небольшими отскоками, которые были от Миши Бирюкова, мы не воспользовались.

Главная причина нашей сегодняшней неудачной игры заключается в том, что мы не были ментально готовы к тому, что соперник так здорово играет. А мы предупреждали команду, что «Торпедо» выиграло последние 4 матча на выезде. Ребята раскрепощены, здорово у них всё получается, потому что когда всё хорошо идёт, у команды появляется хорошее взаимодействие, атмосфера внутри команды, все хотят играть, когда так всё здорово.

Ну а у нас, к сожалению, когда мы сравняли счёт, показалось, игроки уверились, что они смогут преодолеть эту оборону и не нужно так много работать. А потом получили гол в меньшинстве при очевидной недоработке защитника. Я думаю, мы вовремя получили как следует по шапке, потому что по-другому не скажешь. «Торпедо» переиграло нас тактически сегодня. Здесь анализировать особенно нечего. Мы не сумели преодолеть оборону соперника, не вылезли на ударные позиции. У нас по статистике бросков много, но это всё не опасные броски, это броски отчаяния. «Торпедо» заслуженно победило, а мы должны извлекать уроки.

- Линус Умарк советовался с вами перед тем, как объявить бойкот российской прессе?

- Я сегодня об этом услышал, я немножко обескуражен, не знал ничего об этом. Линус не тот человек, который прячется от прессы. Вы знаете, он открытый, радостный, он с удовольствием делится своим мнением. Я не знаю, что произошло, возможно, я с ним поговорю. Это неправильно, когда не слышишь мнение такого уникального игрока. Он сегодня тоже не разговаривал?

- Разговаривал.

- Ну и всё. Была бы это самая большая проблема.

- Каково сейчас психологическое состояние «Салавата» и что с ним делать?

- Нам предстоит сейчас выезд, нужно набраться свежих эмоций, поехать в поездку, собраться мужичками и побиться за победу. Мы сегодня были какими-то плюшевыми. Так нельзя проигрывать. Не надо искать причину в удачной или неудачной игре вратаря, просто команда тоже должна сражаться за своего вратаря. Сейчас 3 дня до следующего матча. Хорошее время подготовиться, и поездка с двумя серьёзными играми в Астане и Казани, я думаю, поможет. Берём пример с «Торпедо».

- Какая проблема за месяц до плей-офф вас беспокоит больше всего?

- Я бы не хотел вслух об этом говорить и открывать свои слабости, потому что времени действительно остаётся очень мало. Мы знаем проблемы, над которыми нам стоит поработать основательно. Я думаю, что у нас достаточно времени, чтобы исправить ситуацию.

- Почему не стали менять Сведберга?

- Я думаю, что вратарь в данной ситуации, поскольку мы решили, что он наш первый вратарь, мы с ним об этом говорили, и мы будем идти с ним до конца, должен уметь держать удар. Мне очень понравилось с ним беседовать сейчас после матча. Он говорит, что у него сильный характер, и он будет сражаться. Он сыграл сегодня не лучший матч, но он понимает это и готов биться за команду.

Петерис Скудра, главный тренер ХК «Торпедо»:

- Ребятам огромное спасибо, мы готовились. В первую очередь, игровая дисциплина у нас была на отличном уровне. Мы знали, насколько хорошо Уфа играет в большинстве. Получили хороший урок дома по этому поводу. Сегодня игровая дисциплина была хорошей и в меньшинстве мы справились неплохо. А 5 на 5 понравилась игра с шайбой, качество последнего паса, последнего броска было у нас на очень хорошем уровне. Нам этого не хватало в прошлом, но сегодня ребята выжали и хладнокровно действовали в концовке, хотя обычно у нас там много сумбура. И хорошо, что забили столько голов.

- Вам доставляют особенное удовольствие матчи против «Салавата Юлаева» в Уфе после той памятной серии плей-офф?

- Тут совсем уже другие люди, и прошло уже довольно много времени. Это больная тема, это был мой первый год. Я считаю, что мы должны были выступить удачнее. Мы вели в серии, держали её под контролем, но тогда был такой выдающийся игрок – Василевский. Он не дал нам завершить успешно эту серию. Но здесь всегда приятно играть, здесь всегда хорошая играющая команда. Игры с Уфой всегда интересны, нет скучного хоккея, поэтому мне больнее было дома проиграть. «Салават» преподнёс нам хороший урок при игре в большинстве и выиграл матч в Нижнем. Это совсем недавно было. Мы настраивались на сегодняшний матч, мы разбирали противника, мы действительно хотели продолжить нашу победную серию. Чувствовалось, что ребята уверены в своих силах и в своих партнёрах. Эта химия сыграла свою роль. Не просто поехать на 6 матчей в поездку, но нам эта поездка была нужна, потому что произошли изменения в составе перед дедлайном, и такая поездка сплачивает коллектив. Мы общаемся, работаем, кушаем вместе. Спасибо ребятам, что смогли выиграть сегодня.

- Что скажете об игре Ивана Вишневского, который набрал 1+2?

- Рад за Ваньку, он много работал в последнее время, не всегда попадал в состав. Мы планировали его на этот матч. Ему не совсем просто, но он боец, профессионал. Он сегодня вышел и сражался. Он привыкает к нашим требованиям и схемам. Он агрессивный защитник, он должен помогать в атаке, что он сегодня и сделал. В обороне у нас есть, кто может подчистить и подстраховать, но в атаке мы ждали от Ваньки такого матча. Он молодец, хочу его поблагодарить и поздравить.

- В какой сейчас форме Кирилл Ураков, который вернулся с МЧМ?

- Всех ребят ещё раз хочу поздравить с бронзой. Приятно смотреть на Капризова и Воробьёва, это будущее российского хоккея. И Ураков тянется за ними, он сделал огромный шаг из молодёжного хоккея во взрослый. Никто не рассчитывал в этом году его увидеть в «Торпедо», только, наверное, он сам, когда пришёл в лагерь и показал, как он готов играть во взрослый хоккей. Многие звёзды молодёжного хоккея, особенно у нас в «Чайке», не готовы перейти на взрослый уровень, а он понимает разницу, у него есть все качества, чтобы стать основным игроком «Торпедо». Мы будем надеяться, что он будет и дальше играть за сборную.

- В первом матче вы забили две и проиграли, сегодня забросили шесть и победили. Это «Торпедо» стало сильнее или «Салават» слабее?

- Я не думаю, что что-то кардинально изменилось. Всё очень тонко же в игре. Просто сегодня мы были сильнее в завершении атак. У нас тоже было достаточно проблем с «Салаватом» в своей зоне. «Салават» очень здорово играет в позиционной атаке. Все катаются, защитники очень активны с хорошими бросками. Но где-то на мелочах мы сегодня были лучше. Счёт 6:1, по моему мнению, не совсем верно отражает исход матча. Сегодня так получилось, что мы забили эти голы. Мы играли неплохой матч в Челябинске, но сыграли 2:2 и всего лишь по буллитам победили, хотя та игра была не хуже.