В Уфе уволен главврач больницы, где пожилой пациентке с загипсованной ногой пришлось ползти по лестнице

13 января 2017 г.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов принял решение об увольнении главврача больницы N13 города Уфы Радифа Сабирова после того, как в интернете появилось видео с пожилой пациенткой, которая была вынуждена ползком добираться до рентген-кабинета. На кадрах видно, как женщина с ногой в гипсе с большим трудом спускается по лестнице из-за отсутствия пандуса и рабочего лифта, передает телеканал БСТ.

"Виноват прежде всего главный врач. Два года не работает лифт в этой поликлинике. Главный врач под разными предлогами уходил от вопросов ввода в эксплуатацию этого оборудования. Мною дано указание освободить этого человека от работы. Эта мера вынужденная, потому что мы - властные структуры всех уровней - не имеем права таким образом относиться к проблемам, возникающим в поликлиниках, больницах", - заявил глава региона.

Хамитов также выразил надежду, что такое жесткое решение по отношению к главврачу станет уроком для тех, кто организует прием людей в больницах и поликлиниках. "Это очередное проявление равнодушного, бездушного отношения к людям. Так нельзя. Мы будем жесточайшим образом карать тех, кто не выполняет свои обязательства. Минимум - увольнение, максимум - административное воздействие", - подчеркнул глава региона.

Инцидент произошел 10 января в поликлинике N1 при Городской клинической больнице N13 на улице Ферина в столице Башкирии. Ирина Талипова, которая и сняла видео, рассказала журналистам, что 7 декабря 2016 года ее мать Татьяну Меленчук прооперировали - ей был сделан металлостеосинтез нижней трети большеберцовой кости левой ноги.

"Выписали 15 декабря, - сообщила Талипова. - На левую ногу ей наступать нельзя, а правая плохо поднимается из-за хронических заболеваний. Был необходим рентген-контроль. За талоном на рентген ходила я, выписку в поликлинику также носила я. Передвигается мама на ходунках, на костылях не может".

По ее словам, поднять мать ей не под силу. "В регистратуре просили хотя бы скамеечку какую-нибудь под ногу - ничего не дали. Помочь медперсонал нам не пытался. Пробовали дозвониться главврачу, но трубку по номеру 240-13-13 не брали", - рассказала Талипова.

В итоге пожилой уфимке с загипсованной ногой пришлось буквально ползти по ступеням лестницы, поскольку другого способа добраться до рентген-кабинета попросту не было.

После того как история стала достоянием широкой общественности, ею заинтересовались в надзорном ведомстве. Прокуратура Калининского района Уфы организовала проверку по информации в СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине с травмированной лодыжкой, которая вынуждена была подниматься в рентген-кабинет поликлиники, а потом спускаться по необорудованной лестнице.