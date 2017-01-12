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12 января 2017 г.

В Уфе форму хоккеистов КХЛ замуровали в лед

В Уфе форму хоккеистов КХЛ замуровали в лед

Возле ледового дворца «Уфа-Арена» появились необычные ледяные скульптуры хоккеистов и вмороженные в лед хоккейные свитера от каждой команды, входящей в Континентальную хоккейную лигу.

Этот нестандартный подход к оформлению ледового городка уже вызвал повышенный интерес уфимцев.

Установкой ледовых символов хоккейных клубов занимаются художники Ильшат Буляков и Марат Набиев вместе с сотрудниками коммунальных служб Советского района Уфы. Со стороны улицы Цюрупы расположены треугольные логотипы молодежной женской и континентальной хоккейных лиг, а со стороны улицы Ленина появились шесть фигур хоккеистов.

Напомним, Матч звезд КХЛ пройдет уже в восьмой раз, Уфа примет его впервые. Новым станет и формат шоу, которое превратилось в Неделю звезд хоккея.

– Болельщиков ждут матчи женской хоккейной лиги и следж-хоккеистов, а также много других сюрпризов. Для юных почитателей хоккея в ледовом городке будут организованы культурно-массовые мероприятия, которые будут проводиться за два часа до начала, – пояснил глава Администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев.

Столицей хоккея Уфа станет уже в это воскресенье – спортивный праздник пройдет с 15 по 22 января.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, КХЛ, Уфа, хоккей
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