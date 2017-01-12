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Эпидемия гонконгского гриппа накрывает Башкортостан
По информации Управления Роспотребнадзора по РБ, в республике в течение первой недели нового года заболели гриппом и ОРВИ около 24 тысяч человек, из них в Уфа – более 7 тысяч.
Наблюдается превышение эпидемических порогов заболеваемости среди взрослых и по всему населению.
При лабораторном обследовании определяются вирусы гриппа H3N2 (Гонг Конг), а также вирусы негриппозной этиологии: РС-вирусы, парагрипп и аденовирусы. По состоянию на 9 января зарегистрировано 128 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, необходимо принимать меры личной профилактики от острых вирусных респираторных инфекций:
- сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, по возможности пользоваться маской;
- избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют;
- регулярно тщательно мыть руки с мылом и промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;
- регулярно проветривать помещение, в котором находитесь и проводить влажную уборку;
- по рекомендации врача, можно использовать препараты и средства, повышающие иммунитет;
- в случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе — начинать приём противовирусных препаратов с профилактической целью.
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