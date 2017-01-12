В Башкортостане 1147 граждан официально признали себя банкротами

12 января 2017 г.

С момента вступления в силу закона о банкротстве физических лиц в Арбитражный суд РБ поступило 1365 заявления о признании граждан банкротами. Из них 1147 сами инициировали процедуру банкротства, сообщает Росреестр по РБ.

Из них по 863 заявлениям (63%) введена процедура реализации имущества и только по 64 заявлениям (5%) процедура реструктуризации долга, что свидетельствует о том, что большинство граждан не имеют возможности рассчитаться по долгам кроме как, реализовав свое имущество.

84% заявлений о признании банкротом направлены в арбитражный суд самими гражданами, 4% - банками, 1% - налоговым органом, 11% - иными заявителями.

Завершена процедура реализации имущества по порядка 80 дел, граждане освобождены от дальнейшего исполнения обязательств. Преимущественно процедуры банкротства граждан проходят бесконфликтно.

В целом по России случаи отказа судом в освобождении от исполнения обязательств единичные по причине недобросовестног о поведения должника, фиктивного банкротства, предоставления недостоверных сведений о состоянии имущества и доходов.

В целом нормы Закона о банкротстве, регулирующие правовое положение гражданина-должн ика, можно отметить как перспективный инструмент для добросовестных должников, желающих реабилитировать собственное сложное финансовое положение.

С 2017 года уменьшена госпошлина при подаче такого заявления с 6 тысяч рублей до 300 рублей, что также, полагаем, может способствовать увеличению количества заявителей.

Вместе с тем, полагаем необходимым отметить, негативные последствия собственного банкротства и все же ориентируем граждан на необходимость мобилизации собственных ресурсов и принятия мер по расчету с долгами, реструктуризации долгов по согласованию с кредиторами, использовании законодательной льготы – собственного банкротства только в исключительных случаях, связанных с ухудшением состояния здоровья и т.п.

Среди таких негативных последствий выделяются:

- имущество гражданина реализуется в целях расчета с кредиторами,

- ограничения в возможности распоряжения собственными доходами,

- ограничение в возможности осуществления управленческой деятельности, в том числе занятия соответствующих должностей в органах управления юридического лица,

- ограничения в возможности получения кредитов и займов в последующем.

Гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения, т.е. фактически вся хозяйственно-быт овая часть жизни гражданина проходит под контролем финансового управляющего, кредиторов и судебных органов. Последствиями сокрытия данных сведений может быть, в том числе и уголовная ответственность и невозможность освобождения от исполнения долговых обязательств.

В этой связи Управление Росреестра по РБ ориентирует граждан на обдуманное и взвешенное решение о собственном банкротстве и оценки указанных негативных последствий.