В Башкортостане из-за жалоб жителей закрыли один из мусорных полигонов

12 января 2017 г.

Проверка, проведенная Минэкологии РБ по жалобам жителей села Зирган Мелеузовского района, выявила ряд нарушений, допущенных хозяйствующим субъектом – МУП «Зеленое хозяйство».

В их числе – отсутствие лицензии на осуществление деятельности по размещению отходов, невключение самого объекта в государственный реестр. На полигоне не проводится мониторинг состояния окружающей среды, не ведется учет размещаемых отходов, выгрузка мусоровозов производится за пределами площадки. Кроме того экологи зафиксировали отсутствие промежуточной изоляции. При поступлении на полигон мусор не уплотнялся.

По результатам проверки юридическое лицо привлечено к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 125 тысяч рублей. Не согласившись с размером штрафа, МУП «Зеленое хозяйство» обратилось в суд. Однако постановление о назначении административного наказания оставлено в силе.

В настоящее время размещение отходов на полигоне в Зиргане не осуществляется, сообщает пресс-служба Министерства природопользования и экологии РБ.