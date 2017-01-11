"Салават Юлаев" победил "Спартак"

11 января 2017 г.

В Уфе «Салават Юлаев» обыграл москвовский «Спартак» со счетом 5:3.

В состав после окончания молодёжного чемпионата мира вернулись Кирилл Капризов и Михаил Воробьёв. Также на льду появились Антон Лазарев и Максим Гончаров, а Дмитрий Макаров и Дмитрий Воробьёв остались в запасе.

Но эти перестановки не позволили кардинально изменить неудачные сценарии стартовых минут, которые болельщики уфимцев наблюдают раз за разом. «Спартак» забил сразу в первой атаке после подставления клюшки Стоа. Затем удалился до конца встречи Денис Бодров, и гости реализовали 5-минутное большинство, заставив приуныть «Уфа-Арену» уже к 9-й минуте игры.

Всё изменилось после перерыва. Второй период «юлаевцы» начали в большинстве и довольно быстро этим воспользовались. Томаш Мертл забросил свою вторую шайбу за «Салават Юлаев» и снова сделал это, выиграв борьбу на пятачке. А дальше пришло время Кирилла Капризова. Сначала 19-летний форвард добил в ворота шайбу, отскочившую от голкипера после броска Линуса Умарка. Затем Умарк не бросил, а выдал точную передачу на клюшку Капризову, который в касание переправил шайбу под перекладину.

В следующем большинстве Кирилл сам выступил в качестве ассистента. Капризов отправил шайбу подключившемуся Александру Логинову, и защитник своим броском был точен. На этом юный бомбардир взял паузу, но созданного преимущества вполне хватило для того, чтобы довести эту встречу до победы в основное время. «Спартак» забил ещё один раз, но на это Куляш ответил голом в пустые ворота – 5:3.

Следующий матч 12 января в Уфе против «Торпедо».