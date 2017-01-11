Россияне стали меньше потреблять мяса, молока, сахара и масла

11 января 2017 г.

Жители России стали есть меньше мяса, рыбы, молочных продуктов и сахара, при этом резко выросло потребление овощей, пишет газета "Известия" со ссылкой на сборник Росстата "Регионы России. Социально-экономические показатели".

С 2013 по 2015 год, по данным государственной статистики, по сравнению с предыдущим периодом каждый россиянин стал съедать на 2 кг меньше мяса, на 5 кг меньше рыбы, на 9 кг меньше молочных продуктов и на 1 кг меньше сахара. Яйца и хлеб едят в прежних объемах.

Зато в 2015 году на каждого гражданина пришлось 112 кг картошки (на 1 кг больше, чем раньше), а также изрядное количество кабачков, тыквы и арбузов. Перемены объясняются ростом цен и падением доходов населения. Ради экономии граждане переходят с натуральных продуктов на более дешевые заменители, а это, по мнению диетологов, может негативно сказаться на здоровье.

Более того, тенденция перехода с творога, сметаны и сливочного масла на более дешевые майонез, маргарин, а также творог и сливочное масло с добавлением растительных жиров может отрицательно сказаться на демографии.

При том один из экспертов рассказал газете, что уменьшение в рационе доли сахара и увеличение потребления овощей - это плюс, который может быть следствием не только финансового кризиса, но и признаками перехода на здоровое питание.

Отметим, по данным Росстата, среди продовольственных товаров за прошлый год сильнее всего подорожало сливочное масло: цены на него выросли на 20,5%. В 2015 году темп роста цен на этот продукт был вдвое ниже - 10,6%. Прочая молочная продукция подорожала на 9,5% (11,5% годом ранее). Рыба и морепродукты прибавили в цене 8,6% (20,9% в прошлом году).

Алкогольные напитки подорожали на 6,4%, в 2015 году рост цен на них составил 10,7%. На 6,4% выросли цены на крупы (15,5% в прошлом году).

Лидерами среди подешевевших продуктов оказались овощи и фрукты. Цена на них за год снизилась в среднем на 6,8%, а в 2015 году цены выросли на 17,4%.