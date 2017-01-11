Гражданам сложно добиться признания себя банкротом

11 января 2017 г.

Российские суды отказывают россиянам в банкротстве, ссылаясь на отсутствие у них имущества, подлежащего реализации, хотя такое основание для отказа в законе о банкротстве физических лиц не указано, пишет газета "Ведомости".

При этом сами банки в суд ходить не любят, отмечает издание. На банкротство подают преимущественно клиенты, имеющие задолженность по беззалоговым кредитам, случаи с обеспеченными кредитами единичны. Сам банк подает на банкротство только в отношении наиболее злостных и крупных неплательщиков. Минэкономразвития готовится исправить недочет с помощью поправок, которые уточнят цель признания банкротом.

Суть проблемы в том, что в действующем законе о банкротстве не говорится, что цель банкротства гражданина - это списание долгов, а не реструктуризация или, например, реализация имущества, объясняет председатель совета директоров правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуард Олевинский, комментируя решение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда рассмотреть жалобу жителя Тюменской области Александра Волкова.

Какого-либо имущества для удовлетворения требований кредиторов хотя бы частично, кроме дома, являющегося единственным жильем и находящегося в совместной собственности с супругой, у Волкова не нашлось. На этом основании суд прекратил производство.

Так же поступили и суды последующих инстанций, указав, что при отсутствии имущества становится недостижимо удовлетворить хотя бы часть требований кредиторов.

Нередко суды исходят из того, что процедура реализации имущества не может быть проведена, если подлежащего реализации имущества нет, подтверждает эксперт.

Однако по смыслу закона понятно, что цель банкротства - это освобождение от обязательств, которые невозможно исполнить, это же следует и из пояснительной записки к законопроекту, указывает Олевинский. Поэтому, по его мнению, Верховный суд совершенно правильно принял дело к рассмотрению. Ведь если у гражданина есть средства для проведения процедуры банкротства, то она должна быть завершена, и если суд признает должника добросовестным, то его долг должен быть списан, делает вывод Олевинский.

"Неудивительно, что этот вопрос дошел до Верховного суда, и, скорее всего, судебные акты предыдущих инстанций будут отменены и дело будет направлено на новое рассмотрение", - прогнозирует юрист.

Напомним, закон, благодаря которому банкротство стало доступно не только для компаний, но и для обычных граждан, вступил в силу 1 октября 2015 года. Заявление в суд может подать как сам должник, так и его кредитор.

В прошлом году некоторые чиновники предсказывали до 200 тыс. банкротств физлиц в год, но, как выяснилось, с октября 2015 по июнь 2016 года с исками в суд обратилось примерно 3% от потенциального общего числа заемщиков-банкротов, или около 23,3 тыс. граждан. Еще почти 5,6 тыс. дел было начато по заявлениям банков-кредиторов.

По мнению экспертов, россияне не так активно пользуются институтом банкротства физлиц из-за высоких издержек по обращению в суды, а также недостаточного уровня осведомленности о положениях закона.

В конце сентября прошлого года рабочая группа Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих и Союза саморегулируемых организаций предложила упрощенную процедуру банкротства граждан. Упрощенная процедура рассчитана на рядовых заемщиков по потребительским кредитам, не имеющих отношения к бизнесу, чьи долги не превышают 1 млн рублей, оценка стоимости имущества - 500 тыс. рублей, а зарплата - три прожиточных минимума. Такие должники смогут рассчитывать на ускоренное рассмотрение дела и, возможно, на освобождение от выплаты вознаграждения конкурсным управляющим за ведение дела о банкротстве или на заметное сокращение платы.