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"Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче"."Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче".
Президент России Владимир Путин.

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

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10 января 2017 г.

ВЦИОМ: две трети россиян довольны жизнью

ВЦИОМ: две трети россиян довольны жизнью

Индексы социальных оценок относительно личной жизни (39 пунктов (п.) в ноябре 2016 года, 46 п. в декабре) и социальных оценок относительно ситуации в стране (4 п. в октябре, 15 п. в декабре) выросли, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Инициативный всероссийский опрос проведен ВЦИОМ 24-25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и восьми ФО России. Объем выборки - 1600 человек.

Индекс социальных оценок относительно личной жизни после снижения в ноябре (до 39 п.) в декабре 2016 года вырос до 46 п. - годовой максимум. В декабре положительные ответы дали 72% респондентов, отрицательные - 26%.

Индекс социальных оценок относительно ситуации в стране в конце года также заметно улучшил позиции: рост с 4 п. в октябре до 15 п. в декабре. "Согласно данным последнего опроса, более половины респондентов (56%) характеризуют ситуацию скорее положительно, отрицательные ответы дал 41% опрошенных", - говорится в сообщении.

Кроме того, положительную динамику показал и индекс социальных ожиданий: если в январе он был равен -64 п., то в декабре он составил уже -41 п. (максимальное значение в 2016 году). Чуть менее половины (42%) респондентов считает, что худшие времена ждут нас впереди, четверть (25%) полагает, что они уже позади. При этом 24% опрошенных сказали, что самые большие сложности мы переживаем именно сейчас.

"Непростой во многих отношениях 2016 год завершился для большинства россиян на оптимистичной ноте, что во многом было обусловлено позитивными тенденциями, наблюдавшимися прежде всего в политической сфере. Экономическая ситуация по-прежнему беспокоит людей, тем не менее это беспокойство рутинизировалось, стало менее эмоциональным. К концу года фактор политический перевесил негативное влияние фактора материального, довлевшего над нами в течение всего года", - прокомментировал результаты опроса руководитель управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Индексы рассчитываются как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Значения индексов могут колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Чем выше значения индекса - тем более оптимистично настроены респонденты.

Лилия Ларина
Теги: ВЦИОМ, опрос
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