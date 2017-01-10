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"Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче"."Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче".
Президент России Владимир Путин.

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

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10 января 2017 г.

В Башкортостане похолодает до -35

В Башкортостане похолодает до -35

Управление  МЧС по РБ предупреждает ооб аномальном морозе и тумане на дорогах.

Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снегопад, в отдельных южных районах – гололед, слабый ветер.

Температура на севере республики опустится ночью до -35°, днем -15-20 градусов. На юге - ночью 11-16° мороза, днем 9-14.

На отдельных участках автодорог наблюдается туман, видимость 500-1000м.

Спасатели рекомендуют тепло одеваться, перед длительных нахождением на улице как следует поесть. На трассах работают пункты обогрева, сложные участки дорог регулярно проверяют сотрудники МЧС.

Если нужна помощь, следует позвонить по телефону 8(347) 233-99-99 или 8-831-469-1778.

Тимур Сайфуллин
Теги: Башкортостан, погода
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