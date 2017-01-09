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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
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В Башкортостане ущерб от преступлений, связанных с банкротством, составил 37 млн рублей
В 2016 году количество поступивших в Управление Росреестра по РБ жалоб на действия арбитражных управляющих увеличилось на 35%, что составило 413 обращений. Для сравнения - в 2015 году их было 306, сообщает ведомство.
Управление отмечает, что изменилась категория заявителей, которые обращаются с подобными обращениями. Если ранее это были юридические лица по вопросам взыскания денежных средств с должников-банкротов, то в 2016 году основными заявителями стали граждане с целью погашения задолженности по заработной плате.
Управлением принимались участия во всех 2615 собраниях кредиторов, что способствует повышению дисциплинированн ости арбитражных управляющих, позволяет разрешать конфликтные ситуации на месте и минимизирует злоупотребления арбитражных управляющих с активами должников.
В 2016 году нарушения при проведении процедуры банкротства зафиксированы на порядка 200 предприятиях. В отношении лиц, допустивших нарушения федерального законодательства, применяются меры дисциплинарной, гражданско-право вой и административной ответственности. Так, по заявлениям Управления, административной ответственности повергнуты 120 арбитражных управляющих, Арбитражный суд РБ вынес 7 судебных актов о дисквалификации арбитражных управляющих, из них в отношении одного управляющего на срок более 1 года.
Управление, как государственный орган, ориентирован на разрешение социальных интересов, поэтому прежде всего обращает внимание на своевременное проведение мероприятий процедуры банкротства в целях расчета по заработной плате. Основными нарушениями со стороны арбитражных управляющих являются затягивания с мероприятиями процедуры банкротства, необоснованные расходы, нарушения при реализации имущества и предоставления отчетности собранию кредиторов, суду и другие нарушения.
Правоохранительн ые органы также плотно занимаются данным вопросом. По данным Управления Министерства внутренних дел по РБ, в текущем году выявлено 14 преступлений, связанных с неправомерными действиями при банкротстве, ущерб от данных преступлений составил 37 млн руб.
Также на территории республики процедурой банкротства воспользовались свыше 1000 граждан, из них в отношении 863 введена процедура по реализации имущества, 58 – реструктуризация долга. Преимущественно процедура банкротства граждан проходит бесконфликтно.
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