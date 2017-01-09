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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
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В Уфе состоится чемпионат рабочих профессий "Ворлдскиллс Россия"
Столица республики с 13 по 17 февраля проведет региональный чемпионат «Молодые профессионалы».
В соревнованиях WorldSkills Russia примут участие более ста молодых профессионалов в возрасте от 16 до 22 лет из более чем 60-ти ПТУ. Они сразятся по 23 компетенциям: системное администрирование, инженерный дизайн, предпринимательство, программные продукты для бизнеса, сварочные технологии, , строительство.
- Основной площадкой чемпионата станет Уфимский государственный нефтяной технический университет, - объяснил директор Регионального координационного центра Ильшат Рахматуллин. – Большинство специальностей чемпионата совпадают с перечнем самых востребованных на рынке труда профессий.
В соревнованиях профессионалов примут участие более сотни лучших студентов (в возрасте от 16 до 22 лет) из более чем 60 профессиональных образовательных организаций, которые прошли серьезную подготовку и отбор. Ребятам предстоят непростые испытания: конкурсные задания разработаны в соответствии с требованиями международного уровня.
Одновременно пройдут соревнования профессионального мастерства для школьников JuniorSkills.
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