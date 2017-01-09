В Уфе состоится чемпионат рабочих профессий "Ворлдскиллс Россия"

9 января 2017 г.

Столица республики с 13 по 17 февраля проведет региональный чемпионат «Молодые профессионалы».

В соревнованиях WorldSkills Russia примут участие более ста молодых профессионалов в возрасте от 16 до 22 лет из более чем 60-ти ПТУ. Они сразятся по 23 компетенциям: системное администрирование, инженерный дизайн, предпринимательство, программные продукты для бизнеса, сварочные технологии, , строительство.

- Основной площадкой чемпионата станет Уфимский государственный нефтяной технический университет, - объяснил директор Регионального координационного центра Ильшат Рахматуллин. – Большинство специальностей чемпионата совпадают с перечнем самых востребованных на рынке труда профессий.

В соревнованиях профессионалов примут участие более сотни лучших студентов (в возрасте от 16 до 22 лет) из более чем 60 профессиональных образовательных организаций, которые прошли серьезную подготовку и отбор. Ребятам предстоят непростые испытания: конкурсные задания разработаны в соответствии с требованиями международного уровня.

Одновременно пройдут соревнования профессионального мастерства для школьников JuniorSkills.