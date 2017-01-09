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"Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче"."Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче".
Президент России Владимир Путин.

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

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9 января 2017 г.

К борьбе со снегом подключились и рядовые уфимцы

К борьбе со снегом подключились и рядовые уфимцы

За неделю новогодних каникул в столице республики 4 месячные нормы осадков.

Коммунальные службы столицы города работают в усиленном режиме: с последствиями снегопада разбираются ежедневно более 400 единиц техники.

Как сообщает мэрия, работа жилищников тормозится порой из-за множества автомобилей, припаркованных во дворах. Но некоторые уфимцы сами расчищают территорию вокруг своих машин. Пример показали демчане, убрав снег не только в своих дворах, но и около детсадов, школ.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, Уфа, снегопад
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