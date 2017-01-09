|USD
|60,6569
|EUR
|63,8111
|GBP
|74,5595
Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
Нужно ли делать платным въезд в город?читать статью
К борьбе со снегом подключились и рядовые уфимцы
За неделю новогодних каникул в столице республики 4 месячные нормы осадков.
Коммунальные службы столицы города работают в усиленном режиме: с последствиями снегопада разбираются ежедневно более 400 единиц техники.
Как сообщает мэрия, работа жилищников тормозится порой из-за множества автомобилей, припаркованных во дворах. Но некоторые уфимцы сами расчищают территорию вокруг своих машин. Пример показали демчане, убрав снег не только в своих дворах, но и около детсадов, школ.
Материалы на эту тему:
9 Январь 2017 г.
8 Январь 2017 г.
7 Январь 2017 г.
7 Январь 2017 г.
6 Январь 2017 г.