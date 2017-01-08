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"Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам""Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам"
Сергей Фахретдинов, руководитель комитета «Деловой России» по развитию взаимодействия бизнеса и госкомпаний

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

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8 января 2017 г.

Уфимцы склонны приобретать жилье в ипотеку

Уфимцы склонны приобретать жилье в ипотеку

Как сообщает мэрия по данным социологического опроса, 72% горожан довольны обеспеченностью населения жильем, 21% - не удовлетворены.

Пять лет назад положительно относились лишь 13%, в этом году – уже 32 процента. Доля негативных оценок по сравнению с 2012 годом в 2016-м заметно снизилась: 42% против 21%.

Хорошими условия своего проживания считают 74% горожан, лишь 5% называют их плохими.

При этом 72% респондентов не планируют покупать жилье, более четверти – наоборот. Основная часть потенциальных покупателей собираются приобрести квартиру с помощью кредита, то есть ипотеки. Так, с 2012 года количество таких граждан растет примерно на 12% в год.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, Уфа, ипотека, опрос
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