Уфимцы склонны приобретать жилье в ипотеку

8 января 2017 г.

Как сообщает мэрия по данным социологического опроса, 72% горожан довольны обеспеченностью населения жильем, 21% - не удовлетворены.

Пять лет назад положительно относились лишь 13%, в этом году – уже 32 процента. Доля негативных оценок по сравнению с 2012 годом в 2016-м заметно снизилась: 42% против 21%.

Хорошими условия своего проживания считают 74% горожан, лишь 5% называют их плохими.

При этом 72% респондентов не планируют покупать жилье, более четверти – наоборот. Основная часть потенциальных покупателей собираются приобрести квартиру с помощью кредита, то есть ипотеки. Так, с 2012 года количество таких граждан растет примерно на 12% в год.