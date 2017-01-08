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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
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Уфимцы склонны приобретать жилье в ипотеку
Как сообщает мэрия по данным социологического опроса, 72% горожан довольны обеспеченностью населения жильем, 21% - не удовлетворены.
Пять лет назад положительно относились лишь 13%, в этом году – уже 32 процента. Доля негативных оценок по сравнению с 2012 годом в 2016-м заметно снизилась: 42% против 21%.
Хорошими условия своего проживания считают 74% горожан, лишь 5% называют их плохими.
При этом 72% респондентов не планируют покупать жилье, более четверти – наоборот. Основная часть потенциальных покупателей собираются приобрести квартиру с помощью кредита, то есть ипотеки. Так, с 2012 года количество таких граждан растет примерно на 12% в год.
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