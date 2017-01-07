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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
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Уфимцы стали патриотичнее - мэрия
Половина опрошенных в ходе опроса горожан заявили, что даже не задумывались о переезде из столицы Башкортостана.
16% респондентов сказали о намерении переехать, из них 7% собираются сделать это при первой возможности.
По сравнению с итогами опроса в 2014 году уфимцы стали патриотичнее, сообщает мэрия. Процент тех, кто и не думает уезжать, увеличился на 13. В два раза стало меньше задумывающихся о перемене жительства, но число желающих покинуть Уфу почти не изменилось. При этом 71% уфимцев хотят, чтобы их дети и внуки жили в родном городе.
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