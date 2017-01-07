Уфимцы стали патриотичнее - мэрия

7 января 2017 г.

Половина опрошенных в ходе опроса горожан заявили, что даже не задумывались о переезде из столицы Башкортостана.

16% респондентов сказали о намерении переехать, из них 7% собираются сделать это при первой возможности.

По сравнению с итогами опроса в 2014 году уфимцы стали патриотичнее, сообщает мэрия. Процент тех, кто и не думает уезжать, увеличился на 13. В два раза стало меньше задумывающихся о перемене жительства, но число желающих покинуть Уфу почти не изменилось. При этом 71% уфимцев хотят, чтобы их дети и внуки жили в родном городе.