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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
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Тысячи уфимцев отметили Рождество
Православные христиане города встретили один из самых важных религиозных праздников.
В честь дня рождения Христа торжественные службы прошли во всех церквях Уфы. В центральных храмах выстроились очереди желающих попасть на богослужение.
Храм Рождества Богородицы был украшен свечами и елочными гирляндами, где главную рождественскую службу провел митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. По егос ловам, в этот день нужно ходить в гости или ждать посетителей дома: тогда весь год к хозяевам будут приходить только хорошие люди.
Кстати, церковь была недавно реконструирована. Перед праздником все подъездные пути к храмам были расчищены, порядок обеспечивали сотрудники Центра общественной безопасности и инспекторы ДПС.
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