Тысячи уфимцев отметили Рождество

7 января 2017 г.

Православные христиане города встретили один из самых важных религиозных праздников.

В честь дня рождения Христа торжественные службы прошли во всех церквях Уфы. В центральных храмах выстроились очереди желающих попасть на богослужение.

Храм Рождества Богородицы был украшен свечами и елочными гирляндами, где главную рождественскую службу провел митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. По егос ловам, в этот день нужно ходить в гости или ждать посетителей дома: тогда весь год к хозяевам будут приходить только хорошие люди.



Кстати, церковь была недавно реконструирована. Перед праздником все подъездные пути к храмам были расчищены, порядок обеспечивали сотрудники Центра общественной безопасности и инспекторы ДПС.