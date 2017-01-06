Андрей Назаров подвел итоги работы ЦОП «Бизнес против коррупции» в 2016 году

6 января 2017 г.

На итоговом заседании Общественного совета Центра общественных процедур (ЦОП) «Бизнес против коррупции» исполнительный сопредседатель ЦОП, сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров подвёл итоги деятельности центра в прошедшем году.

В 2016 год в центр поступило 210 обращений от предпринимателей, что на 30% больше, чем в 2015 году, сообщил он. Из них 160 уже прошло экспертизу, и ещё 50 находятся в работе. «Рост количества обращений может быть обусловлен сразу двумя факторами: увеличением количества дел против предпринимателей и возрастающим доверием к деятельности центра», – подчеркнул Андрей Назаров.

В 2016 году Общественный совет провел 16 заседаний, в том числе одно выездное в Санкт-Петербурге, на которых рассмотрел 32 жалобы предпринимателей, одобренных к публичному рассмотрению по итогам юридической экспертизы. Сопредседатель ЦОП БПК Владислав Гриб отметил: «За каждой из этих цифр стоят десятки спасенных судеб, а если считать с персоналом компаний – сотни людей».

По итогу года в защиту прав предпринимателей 45 адресных писем направлено в компетентные государственные органы и 130 ответов-разъяснений заявителям, сообщает пресс-служба "Деловой России".

Также по вопросам защиты прав предпринимателей состоялось восемь заседаний межведомственной рабочей группы при Генеральной прокуратуре РФ, где было заслушано 36 жалоб, прошедших процедуры центра. По всем из них приняты меры прокурорского реагирования.

Ещё одной заслугой ЦОП БПК стала подготовка раздела, посвящённого вопросам безопасности ведения бизнеса, в ежегодном докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей президенту РФ.

В 2016 году сопредседатели и эксперты центра принимали участие в международных и всероссийских экономических и юридических форумах, включая Ялтинский международный экономический форум, активно представляли наработки ЦОП БПК на круглых столах, конференциях и симпозиумах. Были проведены мероприятия на площадке центра, в том числе презентации книг по профильной тематике и несколько «ситанов» (ситуационных анализов), посвящённых выработке системных решений.

ЦОП БПК при поддержке института уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей и «Деловой России» добился принятия трёх федеральных законов, реализующих законодательные инициативы центра в уголовно-правовой сфере.

С принятием закона «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ» расширена сфера действия статьи 76.1 УК РФ, заметно снижен размер денежного возмещения в федеральный бюджет. При этом размер ущерба как основания для возбуждения уголовного дела по всем экономическим статьям, напротив, увеличился в 1,5-2,5 раза.

Также в 2016 году президент подписал закон «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности». В результате в УК РФ появилось новое основание освобождения от уголовной ответственности – через возмещение ущерба. В качестве альтернативной меры наказания могут применяться штрафы, обязательные или исправительные работы.

Чтобы ситуация с уголовным преследованием бизнеса улучшилась, необходимо было усилить ответственность самих правоохранителей. На решение этой задачи направлен закон «О внесении изменений в ст. 299 УК РФ и ст. 151 УПК РФ», которым ужесточаются санкции за привлечение к уголовной ответственности предпринимателя из корыстных побуждений и личной заинтересованности.

Кроме того, результатом совместной работы бизнес-омбудсмена и экспертов центра стало принятие постановления пленума Верховного суда РФ «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», разрешающего целый ряд спорных вопросов в работе судов и правоохранительных органов.

В 2016 году ЦОП БПК также продолжал расширять границы присутствия в регионах. В частности, центры были зарегистрированы в Севастополе и Курске, в Новгородской и Ленинградской областях, Республике Карелия и Москве проходят регистрационные процедуры.

На данный момент организация представлена в 40 регионах страны. В 2017 году планируют открыться ещё 10 региональных ЦОП БПК.

В 2016 году по частным вопросам защиты прав предпринимателей достигнуты следующие успехи: прекращено шесть уголовных дел, в отношении восьми предпринимателей удалось добиться изменения меры пресечения с ареста на иную, не связанную с лишением свободы.