|USD
|60,6569
|EUR
|63,8111
|GBP
|74,5595
Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
Нужно ли делать платным въезд в город?читать статью
В Башкортостане развернуты 3 полевые кухни на случай холодов
Башкирские сотрудники МЧС подготовились к морозам. В местах массовых гуляний развернуты полевые кухни.
Они расположены перед Конгресс-Холлом в Уфе, на площадках Центральных елок в Илишевском и Куюргазинском районах республики. Здесь люди могут обогреться, выпить горячий чай. Данные мероприятия будут проводиться на протяжении всех каникул, готовы к открытию еще 29 полевых кухонь.
Материалы на эту тему:
7 Январь 2017 г.
7 Январь 2017 г.
6 Январь 2017 г.
6 Январь 2017 г.
5 Январь 2017 г.