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"Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам""Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам"
Сергей Фахретдинов, руководитель комитета «Деловой России» по развитию взаимодействия бизнеса и госкомпаний

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

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6 января 2017 г.

В Башкортостане развернуты 3 полевые кухни на случай холодов

В Башкортостане развернуты 3 полевые кухни на случай холодов

Башкирские сотрудники МЧС подготовились к морозам. В местах массовых гуляний развернуты полевые кухни.

Они расположены перед Конгресс-Холлом в Уфе, на площадках Центральных елок в Илишевском и Куюргазинском районах республики. Здесь люди могут обогреться, выпить горячий чай. Данные мероприятия будут проводиться на протяжении всех каникул, готовы к открытию еще 29 полевых кухонь.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, МЧС по РБ
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