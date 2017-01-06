|USD
|60,6569
|EUR
|63,8111
|GBP
|74,5595
Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
Нужно ли делать платным въезд в город?читать статью
В 2016 году в Уфе отремонтировано четверть млн кв.м. дорог
За прошедший год в столице Башкортостана капитально отремонтировали более 250 тысяч кв.метров дорог.
Самый большой инфраструктурный объект – это Затонский мост, который соединяет данный микрорайон со створом улицы имени города Галле. Согласно статистике, ежедневно около 30% транспорта попадает на территорию Уфимского полуострова именно через него.
Другим важным объектом стало продолжение улицы Интернациональной в Калининском районе Уфы. Магистраль от ул. Машиностроителей до Вологодской длиной около 2 км разгрузила выезд на автодорогу Уфа-Шакша.
Также завершено строительство первой очереди сооружений берегоукрепления на реке Белой от ул. Бельской до железнодорожного моста, начато возведение транспортной развязки на пересечении Бирского тракта с железнодорожными путями, отремонтированы дороги почти во всех районах города.
Материалы на эту тему:
7 Январь 2017 г.
7 Январь 2017 г.
6 Январь 2017 г.
6 Январь 2017 г.
5 Январь 2017 г.