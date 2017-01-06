В 2016 году в Уфе отремонтировано четверть млн кв.м. дорог

6 января 2017 г.

За прошедший год в столице Башкортостана капитально отремонтировали более 250 тысяч кв.метров дорог.

Самый большой инфраструктурный объект – это Затонский мост, который соединяет данный микрорайон со створом улицы имени города Галле. Согласно статистике, ежедневно около 30% транспорта попадает на территорию Уфимского полуострова именно через него.

Другим важным объектом стало продолжение улицы Интернациональной в Калининском районе Уфы. Магистраль от ул. Машиностроителей до Вологодской длиной около 2 км разгрузила выезд на автодорогу Уфа-Шакша.

Также завершено строительство первой очереди сооружений берегоукрепления на реке Белой от ул. Бельской до железнодорожного моста, начато возведение транспортной развязки на пересечении Бирского тракта с железнодорожными путями, отремонтированы дороги почти во всех районах города.