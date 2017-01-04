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"Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам""Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам"
Сергей Фахретдинов, руководитель комитета «Деловой России» по развитию взаимодействия бизнеса и госкомпаний

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Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

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4 января 2017 г.

В Уфе работает телекоммуникационная система «Безопасный город»

В Уфе работает телекоммуникационная система «Безопасный город»

Уфа признана   самым безопасным миллионником в ПФО. Уже четвертый год подряд столица Башкортостана не сдает позиции лидера в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Город занимает лидирующие позиции в этой сфере благодаря комплексному интеграционному подходу  Уфы к решению вопросов безопасности на всех уровнях, отмечает пресс-служба столичной мэрии.

Повышает эффективность работы в данном направлении система «Безопасный город». Ее совершенствование является одной из приоритетных задач деятельности муниципалитета как в ближайшей  и в долгосрочной перспективе.

Благодаря развитию телекоммуникационной инфраструктуры в Уфе удалось сформировать единую систему управления безопасностью, включающую в себя не только видеонаблюдение, но и обработку звонков граждан, сеть аудиодатчиков, управление дорожным движением, другие подсистемы. Осуществляется реализация видеонаблюдения с базой данных разыскиваемых лиц, создан ситуационный центр, оперативно решающий проблемы безопасности города.

«Безопасный город» представляет собой автоматизированный информационно-аналитический комплекс. В подсистеме видеонаблюдения данного комплекса в круглосуточном режиме функционируют свыше 320 видеокамер, более 90 процентов из них – современные IP-видеокамеры обзорного наблюдения. Во взаимодействии с УФСБ России по РБ, МВД по РБ камеры размещены в местах массового пребывания граждан, скверах и парках, на перекрестках улиц и дорог, в подземных пешеходных переходах. Благодаря этой системе удалось раскрыть ряд резонансных преступлений.

Мониторинг состояния видеонаблюдения и техническое обслуживание оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» осуществляется на базе МКУ «Центр общественной безопасности г.Уфы». Городской Центр общественной безопасности был создан муниципалитетом в 2012 году. Его работа строится на основе анализа оперативной обстановки, что позволяет сконцентрировать усилия на наиболее проблемных направлениях борьбы с преступностью. Основными задачами являются: профилактика правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних; оказание содействия правоохранительным органам при выполнении возложенных на них обязанностей; контроль правил благоустройства; выполнение мероприятий по оповещению населения и участие в обеспечении общественного порядка при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Опыт Уфы в разработке и реализации городской программы развития системы общественной безопасности в минувшем году получил высокую экспертную оценку на федеральном уровне. Эту практику столицы Башкортостана определили в числе лучших на заседании в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в ходе которого обсуждалась тема «Местное самоуправление в РФ: вопросы законодательного обеспечения и правоприменительная практика», и рекомендовали для внедрения в других регионах.

Марина Еникеева
Теги: Уфа, Безопасный город
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