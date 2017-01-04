В Уфе работает телекоммуникационная система «Безопасный город»

4 января 2017 г.

Уфа признана самым безопасным миллионником в ПФО. Уже четвертый год подряд столица Башкортостана не сдает позиции лидера в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Город занимает лидирующие позиции в этой сфере благодаря комплексному интеграционному подходу Уфы к решению вопросов безопасности на всех уровнях, отмечает пресс-служба столичной мэрии.

Повышает эффективность работы в данном направлении система «Безопасный город». Ее совершенствование является одной из приоритетных задач деятельности муниципалитета как в ближайшей и в долгосрочной перспективе.

Благодаря развитию телекоммуникационной инфраструктуры в Уфе удалось сформировать единую систему управления безопасностью, включающую в себя не только видеонаблюдение, но и обработку звонков граждан, сеть аудиодатчиков, управление дорожным движением, другие подсистемы. Осуществляется реализация видеонаблюдения с базой данных разыскиваемых лиц, создан ситуационный центр, оперативно решающий проблемы безопасности города.

«Безопасный город» представляет собой автоматизированный информационно-аналитический комплекс. В подсистеме видеонаблюдения данного комплекса в круглосуточном режиме функционируют свыше 320 видеокамер, более 90 процентов из них – современные IP-видеокамеры обзорного наблюдения. Во взаимодействии с УФСБ России по РБ, МВД по РБ камеры размещены в местах массового пребывания граждан, скверах и парках, на перекрестках улиц и дорог, в подземных пешеходных переходах. Благодаря этой системе удалось раскрыть ряд резонансных преступлений.

Мониторинг состояния видеонаблюдения и техническое обслуживание оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» осуществляется на базе МКУ «Центр общественной безопасности г.Уфы». Городской Центр общественной безопасности был создан муниципалитетом в 2012 году. Его работа строится на основе анализа оперативной обстановки, что позволяет сконцентрировать усилия на наиболее проблемных направлениях борьбы с преступностью. Основными задачами являются: профилактика правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних; оказание содействия правоохранительным органам при выполнении возложенных на них обязанностей; контроль правил благоустройства; выполнение мероприятий по оповещению населения и участие в обеспечении общественного порядка при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Опыт Уфы в разработке и реализации городской программы развития системы общественной безопасности в минувшем году получил высокую экспертную оценку на федеральном уровне. Эту практику столицы Башкортостана определили в числе лучших на заседании в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в ходе которого обсуждалась тема «Местное самоуправление в РФ: вопросы законодательного обеспечения и правоприменительная практика», и рекомендовали для внедрения в других регионах.