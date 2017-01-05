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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
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Уфимская мэрия просит сообщать о местах неубранного снега
В Уфе в новогодние праздники выпало аномальное количество снега. Городская администрация просит горожан сообщить о местах, которые остались без внимания снегоуборочной техники.
В мэрии акцентируют внимание на том, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. Если есть замечания по качеству уборки сугробов или во дворе есть неочищенные участки, то на сайте уфимской администрации советуют обратиться в управляющую компанию или в Единую диспетчерскую УЖХ города Уфы по телефону: (347) 235-50-33. Также горожане могут сообщить об опасном участке с наледью или снегом по единому номеру Службы спасения 112.
Коммунальные и жилищные службы Уфы продолжают работать в усиленном режиме, уборка снега ведется круглосуточно. Минувшим днем, 4 января, а также с вечера и до утра 5 января на улицах и во дворах работало около 400 единиц спецтехники. За минувшие сутки с улиц города было вывезено почти 22 тысячи кубометров снега. Всего с начала зимнего сезона вывезено свыше 950 тысяч кубометров снега.
Усилия коммунальных служб направлены на расчистку дорог. Главные магистрали столицы Башкортостана расчищают от снега колонны спецтехники, движущейся вереницей. Этот способ очистки наиболее эффективен, отмечает пресс-служба городской администрации, и позволяет очистить всю ширину проезжей части за один проход.
Работу коммунальных служб осложняют брошенные вдоль дорог личные автомобили граждан. Городские службы в очередной раз призывают автомобилистов парковать свои машины только в разрешенных местах и не препятствовать уборке снега.
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