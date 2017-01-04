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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
Нужно ли делать платным въезд в город?читать статью
Кумертау и Белебей получили статус городов, опережающих развитие
В Башкортостане Кумертау и Белебей получили статус территорий опережающего развитие.
Советующее постановление подписал премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев. Белебей и Кумертау являются моногородами, где градообразующие предприятия Белебеевский завод «Автонормаль» и «Кумертауское авиационное производственное предприятие» дают рабочие места основной части населения. Планируется, что новый статус городов позволит привлечь дополнительные инвестиции, не связанные с их деятельностью, а также создать новые рабочие места.
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