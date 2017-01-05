КУРСЫ ВАЛЮТ
USD60,6569
EUR63,8111
GBP74,5595
курс ЦБ РФ на 31 декабря
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-5°
Небольшой снег
день 0°,  вечер -1°,  ночь -7°
ЦИТАТА ДНЯ
"Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам""Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам"
Сергей Фахретдинов, руководитель комитета «Деловой России» по развитию взаимодействия бизнеса и госкомпаний

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Зима, Башкортостан
Зима, Башкортостан
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
5 января 2017 г.

Салават Юлаев вновь сразится с Ак Барсом

Салават Юлаев вновь сразится с Ак Барсом

Сегодня 5 января уфимский «Салават Юлаев» сыграет против «Ак Барса». Встреча состоится в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Казани.

Начало игры в 19 часов по уфимскому времени.

Пока что у уфимской команды пятое место в Восточной конференции: команда проиграла нижнекамскому «Нефтехимику» — 0:1. На сегодняшний день «Салават Юлаев» потерпел пять поражений подряд.

У казанцев третье место на Востоке.  «Ак Барс» обыграл челябинского «Трактора» — 5:3.  

По результатам последних игр аналитики отдают преимущество «Ак Барсу».

Марина Еникеева
Теги: Салават Юлаев, Ак Барс, хоккей, КХЛ
103 Оценить новость:  0  0
Отправить
Уфимская мэрия просит сообщать о местах неубранного снега
5 Январь 2017 г.
Уфимская мэрия просит сообщать о местах неубранного снега
Кумертау и Белебей получили статус городов, опережающих развитие
4 Январь 2017 г.
Кумертау и Белебей получили статус городов, опережающих развитие
В Уфе работает телекоммуникационная система «Безопасный город»
4 Январь 2017 г.
В Уфе работает телекоммуникационная система «Безопасный город»
В январе уфимцев поставят на лыжи
31 Декабрь 2016 г.
В январе уфимцев поставят на лыжи
Новогодний концерт в Уфе завершится фейерверком
31 Декабрь 2016 г.
Новогодний концерт в Уфе завершится фейерверком
Кумертау вовлекает горожан в активную социальную жизнь
30 Декабрь 2016 г.
Кумертау вовлекает горожан в активную социальную жизнь
АРХИВ [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль] [июнь]