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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
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Салават Юлаев вновь сразится с Ак Барсом
Сегодня 5 января уфимский «Салават Юлаев» сыграет против «Ак Барса». Встреча состоится в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Казани.
Начало игры в 19 часов по уфимскому времени.
Пока что у уфимской команды пятое место в Восточной конференции: команда проиграла нижнекамскому «Нефтехимику» — 0:1. На сегодняшний день «Салават Юлаев» потерпел пять поражений подряд.
У казанцев третье место на Востоке. «Ак Барс» обыграл челябинского «Трактора» — 5:3.
По результатам последних игр аналитики отдают преимущество «Ак Барсу».
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