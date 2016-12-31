КУРСЫ ВАЛЮТ
USD60,6569
EUR63,8111
GBP74,5595
курс ЦБ РФ на 31 декабря
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-4°
Пасмурно
день -3°,  вечер -3°,  ночь -2°
ЦИТАТА ДНЯ
"Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам""Санкции открыли новые возможности для российских компаний. Для бизнеса это стимул начать делать то, что ранее не производили, при этом быть уверенным, что спрос на товар будет. Санкции и изменение курса рубля по отношению к доллару также способствовали увеличению экспортных поставок. Покупать в России стало выгодно. Качество же не уступает иностранным аналогам"
Сергей Фахретдинов, руководитель комитета «Деловой России» по развитию взаимодействия бизнеса и госкомпаний

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Зима, Башкортостан
Зима, Башкортостан
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
31 декабря 2016 г.

В январе уфимцев поставят на лыжи

В январе уфимцев поставят на лыжи

З января в Уфе пройдет необычный заезд на лыжах. В этот раз лыжники решили «принарядиться», на трассу СОК «Биатлон» они выйдут в новогодних костюмах.

Старт в 12.00 у магазина Ski Max (ул. Комарова, 1, к1). Здесь же можно будет взять лыжи напрокат.

Участие в забеге бесплатное, однако количество мест ограничено. Требуется регистрация.

Организатором костюмированного шоу выступает лыжная школа I Love Skiing при поддержке администрации Орджоникидзевского района г. Уфы.

Светлана Куликова
Теги: спорт, зима, ЗОЖ, мероприятия, Уфа
117 Оценить новость:  2  0
Отправить
Новогодний концерт в Уфе завершится фейерверком
31 Декабрь 2016 г.
Новогодний концерт в Уфе завершится фейерверком
Кумертау вовлекает горожан в активную социальную жизнь
30 Декабрь 2016 г.
Кумертау вовлекает горожан в активную социальную жизнь
В Уфе пройдет олимпиада по Башкирскому языку
30 Декабрь 2016 г.
В Уфе пройдет олимпиада по Башкирскому языку
Уфимские экскурсионные метробусы повезут пассажиров бесплатно
30 Декабрь 2016 г.
Уфимские экскурсионные метробусы повезут пассажиров бесплатно
В новогоднюю ночь электротранспорт будет работать до 3 часов ночи
30 Декабрь 2016 г.
В новогоднюю ночь электротранспорт будет работать до 3 часов ночи
Правительство РФ утвердило новый список жизненно важных лекарств
30 Декабрь 2016 г.
Правительство РФ утвердило новый список жизненно важных лекарств
АРХИВ [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль] [июнь] [май] [апрель]