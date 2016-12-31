В январе уфимцев поставят на лыжи

31 декабря 2016 г.

З января в Уфе пройдет необычный заезд на лыжах. В этот раз лыжники решили «принарядиться», на трассу СОК «Биатлон» они выйдут в новогодних костюмах.

Старт в 12.00 у магазина Ski Max (ул. Комарова, 1, к1). Здесь же можно будет взять лыжи напрокат.

Участие в забеге бесплатное, однако количество мест ограничено. Требуется регистрация.

Организатором костюмированного шоу выступает лыжная школа I Love Skiing при поддержке администрации Орджоникидзевского района г. Уфы.