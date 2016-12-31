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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
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В январе уфимцев поставят на лыжи
З января в Уфе пройдет необычный заезд на лыжах. В этот раз лыжники решили «принарядиться», на трассу СОК «Биатлон» они выйдут в новогодних костюмах.
Старт в 12.00 у магазина Ski Max (ул. Комарова, 1, к1). Здесь же можно будет взять лыжи напрокат.
Участие в забеге бесплатное, однако количество мест ограничено. Требуется регистрация.
Организатором костюмированного шоу выступает лыжная школа I Love Skiing при поддержке администрации Орджоникидзевского района г. Уфы.
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