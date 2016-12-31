Новогодний концерт в Уфе завершится фейерверком

31 декабря 2016 г.

Сегодня ночью на площади перед Русским драматическим театром (остановка «Горсовет») уфимцев и гостей города ждет Новогодний концерт. Праздничные мероприятия начнутся в 21:00. В программе запланировано участие ведущих творческих коллективов города. Концерт завершится фейерверком в 2:00.

Специально для зрителей городской транспорт будет курсировать по Уфе до 3:00.

В парке «Дёмский» музыкальный концерт также начнется сегодня, но чуть раньше, в 18:00, а закончится в 3:00. В конце мероприятия зрителей тоже ожидает салют.