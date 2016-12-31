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Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

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31 декабря 2016 г.

Новогодний концерт в Уфе завершится фейерверком

Новогодний концерт в Уфе завершится фейерверком

Сегодня ночью на площади перед Русским драматическим театром (остановка «Горсовет») уфимцев и гостей города ждет Новогодний концерт. Праздничные мероприятия начнутся в 21:00. В программе запланировано участие ведущих творческих коллективов города. Концерт завершится фейерверком в 2:00.

Специально для зрителей городской транспорт будет курсировать по Уфе до 3:00.

В парке «Дёмский» музыкальный концерт также начнется сегодня, но чуть раньше, в 18:00, а закончится в  3:00. В конце мероприятия зрителей тоже ожидает салют.

Марина Еникеева
Теги: Новый год, Уфа, концерт, салют, фейерверк
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