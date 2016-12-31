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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
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Новогодний концерт в Уфе завершится фейерверком
Сегодня ночью на площади перед Русским драматическим театром (остановка «Горсовет») уфимцев и гостей города ждет Новогодний концерт. Праздничные мероприятия начнутся в 21:00. В программе запланировано участие ведущих творческих коллективов города. Концерт завершится фейерверком в 2:00.
Специально для зрителей городской транспорт будет курсировать по Уфе до 3:00.
В парке «Дёмский» музыкальный концерт также начнется сегодня, но чуть раньше, в 18:00, а закончится в 3:00. В конце мероприятия зрителей тоже ожидает салют.
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