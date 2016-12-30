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Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

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30 декабря 2016 г.

Кумертау вовлекает горожан в активную социальную жизнь

Кумертау вовлекает горожан в активную социальную жизнь

Власти Кумертау запускают проект «52 выходных дня». Эта акция несет в себе идею активного образа жизни для каждого жителя города. Спортивные, культурные и образовательные мероприятия проекта рассчитаны на горожан самого разного возраста. «52 выходных дня» будут включать в себя как крупные городские мероприятия, так и небольшие, рассчитанные на узкий круг участников.

Марина Еникеева
Теги: Кумертау, Башкортостан, социальная жизнь, акция
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