В Уфе пройдет олимпиада по Башкирскому языку

30 декабря 2016 г.

С 9 по 11 января 2017 года на базе Башкирской республиканской гимназии–интерната №1 им. Рами Гарипова пройдет Межрегиональная олимпиада по башкирскому языку и литературе. В ней примут участие ученики 9-11-х классов со всего Башкортостана.

На сегодня к участию подали заявки 278 школьников из 61 муниципального района и городских округов, а также регионов Российской Федерации.