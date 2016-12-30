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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
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В Уфе пройдет олимпиада по Башкирскому языку
С 9 по 11 января 2017 года на базе Башкирской республиканской гимназии–интерната №1 им. Рами Гарипова пройдет Межрегиональная олимпиада по башкирскому языку и литературе. В ней примут участие ученики 9-11-х классов со всего Башкортостана.
На сегодня к участию подали заявки 278 школьников из 61 муниципального района и городских округов, а также регионов Российской Федерации.
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