Уфимские экскурсионные метробусы повезут пассажиров бесплатно

30 декабря 2016 г.

В дни новогодних каникул по Уфе и достопримечательностям города запускают новогодние метробусы. Всех пассажиров будут перевозить быстро и бесплатно.

В каждом метробусе пассажирам помогают волонтеры. Они рассказывают им об особенностях маршрута. Транспорт формируется на площадке перед ледовым городком возле остановки «Горсовет» в северном и южном направлениях. Длительность экскурсионной поездки по кольцу – три часа.

По информации пресс-службы уфимской администрации маршрут движения в южном направлении города будет следующим:

Горсовет (площадь Ленина) – Дворец Спорта (остановка перед новогодним городком по улице Р .Зорге) – выезд на проспект Октября – РК «Огни Уфы» (остановка общественного транспорта) – через улицу Пархоменко выезд на Краснодонскую – «Уфа-арена» (остановка перед новогодним городком по улице Цюрупы) – Молодежный театр – ГК «Башкортостан» (остановка общественного транспорта)– кинотеатр «Родина» – Гостиный двор (остановка по улице Ленина напротив катка) – Театр оперы и балета – Телецентр (остановка площадь С. Юлаева) – БГУ (остановка общественного транспорта) – Монумент Дружбы – подъем по улице Менделеева – ТРЦ «Иремель» Колесо обозрения (остановка общественного транспорта по ходу движения, остановка «Бакалинская») – ВДНХ – ТРК «Башкортостан» (остановка ) – театр «Нур» – Госцирк – Горсовет (площадь Ленина).

График движения:

28.12.16 с 16:00 до 20:00 – 1 автобус по одному кругу

29.12.16 с 16:00 до 20:00 – 1 автобус по одному кругу

30.12.16 с 16:00 до 20:00 – 1 автобус по одному кругу

31.12.16 с 12:00 2 автобуса по одному кругу (отправление 1-й автобус в 12:00, 2-й автобус в 13:00)

1.01.17 с 16:00 до 21:00 – 2 автобуса (отправление первый автобус в 16:00, второй автобус в 17:00)

2 – 8 января 17 с 12:00 до 21:00 – 3 автобуса (отправление первый автобус в 12:00 и затем с периодичностью в час)

Метробус в северном направлении города:

Горсовет (площадь Ленина) – гостиница «Азимут» (остановка перед новогодним городком на проспекте ) – Театр кукол (остановка общественного транспорта) – Городской дворец культуры – комплекс «Биатлон» – Парк Победы (остановка общественного транспорта)- Площадь имени Орджоникидзе (остановка у новогоднего городка) – парк культуры и отдыха «Первомайский» (остановка у новогоднего городка) – стадион Гастелло – проезд по улице Сельско-Богородской – парк культуры и отдыха «Кашкадан» (остановка перед новогодним городком) – ипподром «Акбузат» – ТРК «Башкортостан» (остановка) – театр «Нур» – Дворец Спорта (остановка перед новогодним городком) (2 варианта выезда на проспект: либо разворот на Дворце спорта и вниз к проспекту, либо через онкоцентр) –Горсовет (площадь Ленина).

График движения метробусов:

28.12.16 с 16:00 до 20:00 – 1 автобус по одному кругу

29.12.16 с 16:00 до 20:00 – 1 автобус по одному кругу

30.12.16 с 16:00 до 20:00 – 1 автобус по одному кругу

31.12.16 с 12:00 2 автобуса по одному кругу

1.01.17 с 16:00 до 21:00 – 2 автобуса

2 – 8 января 17 с 12:00 до 21:00 – 3 автобуса

Более подробную информацию можно найти на сайте юртадедамороза.рф.