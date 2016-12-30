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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
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Уфимские экскурсионные метробусы повезут пассажиров бесплатно
В дни новогодних каникул по Уфе и достопримечательностям города запускают новогодние метробусы. Всех пассажиров будут перевозить быстро и бесплатно.
В каждом метробусе пассажирам помогают волонтеры. Они рассказывают им об особенностях маршрута. Транспорт формируется на площадке перед ледовым городком возле остановки «Горсовет» в северном и южном направлениях. Длительность экскурсионной поездки по кольцу – три часа.
По информации пресс-службы уфимской администрации маршрут движения в южном направлении города будет следующим:
Горсовет (площадь Ленина) – Дворец Спорта (остановка перед новогодним городком по улице Р .Зорге) – выезд на проспект Октября – РК «Огни Уфы» (остановка общественного транспорта) – через улицу Пархоменко выезд на Краснодонскую – «Уфа-арена» (остановка перед новогодним городком по улице Цюрупы) – Молодежный театр – ГК «Башкортостан» (остановка общественного транспорта)– кинотеатр «Родина» – Гостиный двор (остановка по улице Ленина напротив катка) – Театр оперы и балета – Телецентр (остановка площадь С. Юлаева) – БГУ (остановка общественного транспорта) – Монумент Дружбы – подъем по улице Менделеева – ТРЦ «Иремель» Колесо обозрения (остановка общественного транспорта по ходу движения, остановка «Бакалинская») – ВДНХ – ТРК «Башкортостан» (остановка ) – театр «Нур» – Госцирк – Горсовет (площадь Ленина).
График движения:
- 28.12.16 с 16:00 до 20:00 – 1 автобус по одному кругу
- 29.12.16 с 16:00 до 20:00 – 1 автобус по одному кругу
- 30.12.16 с 16:00 до 20:00 – 1 автобус по одному кругу
- 31.12.16 с 12:00 2 автобуса по одному кругу (отправление 1-й автобус в 12:00, 2-й автобус в 13:00)
- 1.01.17 с 16:00 до 21:00 – 2 автобуса (отправление первый автобус в 16:00, второй автобус в 17:00)
- 2 – 8 января 17 с 12:00 до 21:00 – 3 автобуса (отправление первый автобус в 12:00 и затем с периодичностью в час)
Метробус в северном направлении города:
Горсовет (площадь Ленина) – гостиница «Азимут» (остановка перед новогодним городком на проспекте ) – Театр кукол (остановка общественного транспорта) – Городской дворец культуры – комплекс «Биатлон» – Парк Победы (остановка общественного транспорта)- Площадь имени Орджоникидзе (остановка у новогоднего городка) – парк культуры и отдыха «Первомайский» (остановка у новогоднего городка) – стадион Гастелло – проезд по улице Сельско-Богородской – парк культуры и отдыха «Кашкадан» (остановка перед новогодним городком) – ипподром «Акбузат» – ТРК «Башкортостан» (остановка) – театр «Нур» – Дворец Спорта (остановка перед новогодним городком) (2 варианта выезда на проспект: либо разворот на Дворце спорта и вниз к проспекту, либо через онкоцентр) –Горсовет (площадь Ленина).
График движения метробусов:
- 28.12.16 с 16:00 до 20:00 – 1 автобус по одному кругу
- 29.12.16 с 16:00 до 20:00 – 1 автобус по одному кругу
- 30.12.16 с 16:00 до 20:00 – 1 автобус по одному кругу
- 31.12.16 с 12:00 2 автобуса по одному кругу
- 1.01.17 с 16:00 до 21:00 – 2 автобуса
- 2 – 8 января 17 с 12:00 до 21:00 – 3 автобуса
Более подробную информацию можно найти на сайте юртадедамороза.рф.
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