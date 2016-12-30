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Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!

Депутат Сибайского горсовета,

организатор проекта

"Вперед, Сибай!" 

Денис Назаров.

 

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30 декабря 2016 г.

В новогоднюю ночь электротранспорт будет работать до 3 часов ночи

В новогоднюю ночь электротранспорт будет работать до 3 часов ночи

В новогоднюю ночь электротранспорт будет работать до 3 часов ночи. Об этом сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации Управления электротранспорта Уфы Радик Зарипов.

«Транспорт будет развозить зрителей города, которые поедут на праздничный концерт на площади Ленина», - добавил он.

После курантов трамваи будут ходить по следующим маршрутам:

  • №5 (Госцирк – ул. Пушкина);
  • №10 (Госцирк – Ж/Д вокзал);
  • №18 (Госцирк – Санаторий «Зеленая роща»).

Новогодние троллейбусы будут курсировать также по списку:

  • №1 (Монумент Дружбы – Северный автовокзал);
  • №2 маршрут (Колхозный рынок – Башгордрамтеатр);
  • №13 маршрут (Микрорайон «Белореченский»  - Колхозный рынок);
  • №22 маршрут (Ледовый дворец "Уфа-Арена"- Северный автовокзал).
Марна Еникеева
Теги: трамвай, троллейбус, МУЭТ, Новый год
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