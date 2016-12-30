30 декабря 2016 г.

В новогоднюю ночь электротранспорт будет работать до 3 часов ночи. Об этом сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации Управления электротранспорта Уфы Радик Зарипов.

«Транспорт будет развозить зрителей города, которые поедут на праздничный концерт на площади Ленина», - добавил он.

После курантов трамваи будут ходить по следующим маршрутам:

№5 (Госцирк – ул. Пушкина);

№10 (Госцирк – Ж/Д вокзал);

№18 (Госцирк – Санаторий «Зеленая роща»).

Новогодние троллейбусы будут курсировать также по списку: