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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим 2017 годом! Новый год и Рождество – самые радостные и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро.
В уходящем 2016 году нам удалось многое воплотить в жизнь и еще многое предстоит сделать. Пусть будущий год оправдает наши надежды и принесет в каждый дом благополучие,гармонию и уверенность в завтрашнем дне!
Депутат Сибайского горсовета,
организатор проекта
Денис Назаров.
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В новогоднюю ночь электротранспорт будет работать до 3 часов ночи
В новогоднюю ночь электротранспорт будет работать до 3 часов ночи. Об этом сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации Управления электротранспорта Уфы Радик Зарипов.
«Транспорт будет развозить зрителей города, которые поедут на праздничный концерт на площади Ленина», - добавил он.
После курантов трамваи будут ходить по следующим маршрутам:
- №5 (Госцирк – ул. Пушкина);
- №10 (Госцирк – Ж/Д вокзал);
- №18 (Госцирк – Санаторий «Зеленая роща»).
Новогодние троллейбусы будут курсировать также по списку:
- №1 (Монумент Дружбы – Северный автовокзал);
- №2 маршрут (Колхозный рынок – Башгордрамтеатр);
- №13 маршрут (Микрорайон «Белореченский» - Колхозный рынок);
- №22 маршрут (Ледовый дворец "Уфа-Арена"- Северный автовокзал).
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