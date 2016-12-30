Правительство РФ утвердило новый список жизненно важных лекарств

30 декабря 2016 г.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новый список жизненно важных лекарств (ЖНВЛП) на 2017 год. По данным Минздрава, доля российских препаратов в нем увеличилась на 4%.

"Я подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на следующий, 2017 год. Он направлен на то, чтобы контролировать цены на препараты из этого списка, чтобы не было всякого рода спекуляций, ну и, конечно, чтобы эти лекарства оставались доступными для людей", - приводит ТАСС слова премьера на совещании со своими заместителями.

Медведев отметил, что с недавнего времени перечень таких лекарств стал формироваться более открыто и с участием профессионального сообщества. По его мнению, теперь кабмин будет лучше понимать, какие лекарства наиболее востребованны, какова ситуация с ценами на них, а также насколько регионы обеспечены тем или иным лекарственным препаратом.

"Цены, вообще, на лекарства и проблемы здравоохранения по социологическим опросам остаются, может быть, одной из наиболее существенных тем для практически любой российской семьи", - отметил премьер-министр.

В свою очередь, вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец обратила внимание на то, что был изменен порядок обновления списка. "На следующий год планируется сделать новый шаг по просьбе фармпроизводителей. Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов будет утверждаться не один раз в год, как это происходит сейчас, а по мере появления новых лекарственных препаратов", - сообщила она.

По ее словам, фармацевтические компании сейчас набрали высокую скорость создания и вывода на рынок новых лекарственных препаратов. "Мы ожидаем выхода на рынок серьезных лекарственных препаратов", - добавила она. В частности, на рынке должны появиться новые онкологические лекарства.

В целом, доложила вице-премьер, за последние два года перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов был заметно расширен, в него включили 96 новых наименований. "А всего в нем содержится 646 международных непатентованных наименований, он полностью гарантирует оказание лекарственной помощи", - сказала она.

Дмитрий Медведев уточнил, что международные непатентованные наименования лекарств - это, по сути, химическая формула. "А названия лекарств могут быть очень разными, потому что они выпускаются разными поставщиками и с некоторыми добавками. Короче говоря, лекарств будет больше, чем химических наименований", - пояснил он.

Доля российских препаратов в ЖНВЛП в последние годы увеличивается, добавила Голодец. Так, в 2016 году этот показатель вырос с 72 до 76,8%. Как передает РИА "Новости", вице-премьер расценила это как свидетельство роста российской фармацевтической промышленности и программы импортозамещения.

Ранее 29 декабря газета "Известия" опубликовала интервью с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, в котором была затронута ситуация с обеспечением рынка российскими лекарствами.

Министр заверил, что к 2018 году доля отечественных медикаментов в общем количестве лекарств из списка ЖНВЛП достигнет 90%.

"Мы начали заниматься этой отраслью еще в конце 2007 года и продолжили активно с 2009 года. По результатам ноября этого года мы вышли на показатель более 76% по списку жизненно важных лекарственных препаратов российского производства. Это более 500 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов", - пояснил он.

Федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности в РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" была принята в октябре 2010 года. Общий объем финансирования этой программы планировался в размере 188 млрд рублей. Как напоминают аналитики, в 2009 году доля российских препаратов в списке составляла 22,6%.