Дед Мороз в погонах

29 декабря 2016 г.

Сотрудники ГИБДД города Уфы приняли участие во Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз». Главный персонаж новогодних праздников вместе с сотрудниками Госавтоинспекции останавливал водителей, проверяли знания Правил дорожного движения и наличие административных штрафов.

Тем, кто правила не нарушал, Дедушка дарил подарки. А вот водителям, которые все-таки подзабыли ПДД, Дед Мороз дарил книгу «Правила дорожного движения», проводил профилактические беседы, напоминал о важности и необходимости использования ремней безопасности, детских автокресел, соблюдения скоростного режима и дистанции.

В акции принял участие начальник столичной Госавтоинспекции Ильнур Садыков, который поздравил участников дорожного движения с наступающим Новым годом, пожелал им здоровья и безопасных дорог.

Госавтоинспекция столицы и городские службы призывают автомобилистов в предпраздничной суете быть предельно внимательными за рулем, не забывать о правилах дорожного движения и неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков.