КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|60,2730
|EUR
|63,0214
|GBP
|73,8887
курс ЦБ РФ на 30 декабря
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-2°
вечер -1°, ночь -5°, утро -4°
ЦИТАТА ДНЯ
"Крым – чистая площадка, на которой можно с нуля создать комфортный инвестиционный климат"
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужно ли делать платным въезд в город?читать статью
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
29 декабря 2016 г.
В Уфе появился новогодний транспорт
Управление электротранспорта Уфы выпустило на маршруты новогодние трамвай и троллейбус. Это своеобразное поздравление жителей столицы Башкирии с Новым годом.
Сегодня по городу курсируют трамвай и два троллейбуса, украшенные яркой новогодней иллюминацией.
Новогодний трамвай передвигается по маршруту №5 (ул. Пушкина - Госцирк), троллейбусы – по 13-му маршруту (Микрорайон Белореченский-Колхозный рынок) и по 1му маршруту (Монумент дружбы – Северный автовокзал).
«Мы такую акцию проводим уже третий год. Многие видят транспорт и катаются с удовольствием», - говорит заместитель генерального директора по эксплуатации Управления электротранспорта Уфы Радик Зарипов.
Марина Еникеева
Материалы на эту тему:
29 Декабрь 2016 г.
29 Декабрь 2016 г.
29 Декабрь 2016 г.
29 Декабрь 2016 г.
28 Декабрь 2016 г.
28 Декабрь 2016 г.