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29 декабря 2016 г.

В Уфе появился новогодний транспорт

В Уфе появился новогодний транспорт

Управление электротранспорта Уфы выпустило на маршруты новогодние трамвай и троллейбус. Это своеобразное поздравление жителей столицы Башкирии с Новым годом.

Сегодня по городу курсируют трамвай и два троллейбуса, украшенные яркой новогодней иллюминацией.

Новогодний трамвай передвигается по маршруту №5 (ул. Пушкина - Госцирк), троллейбусы – по 13-му маршруту (Микрорайон Белореченский-Колхозный рынок) и по 1му маршруту (Монумент дружбы – Северный автовокзал).

«Мы такую акцию проводим уже третий год. Многие видят транспорт и катаются с удовольствием», - говорит заместитель генерального директора по эксплуатации Управления электротранспорта Уфы Радик Зарипов.

Марина Еникеева
Теги: МУЭТ, Новый год, трамвай, троллейбус, транспорт
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