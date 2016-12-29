В Уфе появился новогодний транспорт

29 декабря 2016 г.

Управление электротранспорта Уфы выпустило на маршруты новогодние трамвай и троллейбус. Это своеобразное поздравление жителей столицы Башкирии с Новым годом.

Сегодня по городу курсируют трамвай и два троллейбуса, украшенные яркой новогодней иллюминацией.

Новогодний трамвай передвигается по маршруту №5 (ул. Пушкина - Госцирк), троллейбусы – по 13-му маршруту (Микрорайон Белореченский-Колхозный рынок) и по 1му маршруту (Монумент дружбы – Северный автовокзал).

«Мы такую акцию проводим уже третий год. Многие видят транспорт и катаются с удовольствием», - говорит заместитель генерального директора по эксплуатации Управления электротранспорта Уфы Радик Зарипов.