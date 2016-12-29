В Башкортостане создан ресурсный центр поддержки НКО

29 декабря 2016 г.

Новый центр начал работать в тестовом режиме 1 декабря, а в канун Нового года общественники презентовали новый проект в агентстве «Башинформ». Основным направлением деятельности центра станет консультационная и информационная поддержка НКО. Подобные структуры уже созданы в 40 регионах.

Руководитель Общественной палаты республики Ольга Панчихина отметила, что необходимость создания ресурсного центра обсуждалась на Гражданских форумах в республике. В итоге в преддверии 2017 года по поручению Главы Башкортостана у некоммерческих организаций появился свой ресурсный портал. В республике более пяти тысяч некоммерческих организаций, помощь им в организации социальных проектов теперь будут оказывать квалифицированные специалисты, сообщает Минтруд РБ.

Опытом взаимодействия с НКО в рамках оказания господдержки за прошедшие три года поделилась министр труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.

«Для всех очевиден прогресс в развитии НКО не только по количеству, но и по качеству их работы. Господдержка стала стимулом к развитию общественных инициатив, и организации республики вышли на федеральный уровень», — подчеркнула Ленара Иванова.

Руководитель ведомства призвала НКО к взаимной ответственности. Некоммерческие организации должны выполнять свои обязательства по арендной плате за помещения и коммунальным платежам. Господдержка и гранты не освобождают их от финансовых обязательств. Ленара Иванова обратилась к руководителям некоммерческих организаций с призывом уделить внимание системным проектам в области семьи. В других регионах успешно развиваются НКО по семейной политике.

«Мы научились получать гранты. В этом году 31 организация уже получила или получает в общей сложности 63 миллиона рублей. Это очень хороший результат», — рассказала министр. — Хотелось бы, чтобы общественники работали не от гранта к гранту, а целенаправленно. Есть много проектов, которые нужны всему обществу. Необходимо изучить, что на самом деле нужно людям».

Руководитель вновь созданного ресурсного центра Дмитрий Казанцев презентовал работу новой структуры в составе Общественной палаты. Она прежде всего будет выполнять функцию диспетчера для НКО. На основе центра будет создан единый реестр социально-ориентированных НКО. Эксперты будут сообщать о различных грантах и конкурсах, помогать в составлении документации, делиться лучшими практиками ресурсных центров других регионов.

В ближайших планах: проведение семинаров и мастер-классов. Специалисты ресурсного центра будут оказывать информационное сопровождение в организации и проведении мероприятий НКО.