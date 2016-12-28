ЦИТАТА ДНЯ
"Крым – чистая площадка, на которой можно с нуля создать комфортный инвестиционный климат""Крым – чистая площадка, на которой можно с нуля создать комфортный инвестиционный климат"
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Зима, Башкортостан
Зима, Башкортостан
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
28 декабря 2016 г.

В Башкортостане в этом году за коррупцию осуждены более 200 чиновников

В Башкортостане в этом году за коррупцию осуждены более 200 чиновников

Прокуратура подвела итоги года, в течение которого выявлено 692 коррупционных преступления, зарегистрировано 163 факта получения взяток, 101 - дачи взяток.

За коррупционные преступления осуждены 247 должностных лиц, из них - 12 представителей органов государственной власти и местного самоуправления, 5 глав муниципальных образований, 20 сотрудников правоохранительных органов.

Обвинительные приговоры вынесены в отношении бывших начальника республиканского управления МЧС Хисамутдинова В.Ш., начальника отдела полиции № 4 УМВД России по г.Уфе Хазиева Р.Р., начальника территориального отдела Министерства лесного хозяйства РБ Нугманова Н.И., заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по Туймазинскому району Денисова В.Е. и адвоката Мындря А.Н., заместителя начальника отдела УЭБ и ПК МВД по РБ Шекибаева Б.Б. и других.

В текущем году направлены в суд уголовные дела в отношении: бывших главы администрации Балтачевского района Закирова М.С., руководителя управления Росздравнадзора по РБ Даутова С.Б., инспектора ДПС ОБ ДПС ГИБДД МВД по РБ Батталова Р.Р., генерального директора ГУП «Башкиравтодор» Аминова Ш.Х., генерального директора ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод» Жаринова В.Н. и других лиц.

Возбуждены и расследуются коррупционные уголовные дела в отношении: бывших глав администраций Агидели, Кигинского района; главы администрации Кушнаренковского района, главного государственного налогового инспектора МРИФНС № 1, оперуполномоченного по ОВД ОРЧ СБ МВД по РБ, оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г.Уфа и других лиц.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, коррупция
40 Оценить новость:  0  0
Отправить
ВЦИОМ: россиян больше всего беспокоит низкая зарплата
28 Декабрь 2016 г.
ВЦИОМ: россиян больше всего беспокоит низкая зарплата
Активисты Молодой гвардии Башкортостана вышли с пикетом против «Боярышника»
27 Декабрь 2016 г.
Активисты Молодой гвардии Башкортостана вышли с пикетом против «Боярышника»
В Уфе открыли ледовый городок с фигурами спортсменов
27 Декабрь 2016 г.
В Уфе открыли ледовый городок с фигурами спортсменов
Фейерверки будут продавать и использовать только по лицензии
27 Декабрь 2016 г.
Фейерверки будут продавать и использовать только по лицензии
Минтруд напоминает о запрете дарить и получать подарки на госслужбе
26 Декабрь 2016 г.
Минтруд напоминает о запрете дарить и получать подарки на госслужбе
Росреестр по РБ: Жители Башкирии могут успеть оформить недвижимость до нового года
26 Декабрь 2016 г.
Росреестр по РБ: Жители Башкирии могут успеть оформить недвижимость до нового года
АРХИВ [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль] [июнь] [май] [апрель]