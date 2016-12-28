В Башкортостане в этом году за коррупцию осуждены более 200 чиновников

28 декабря 2016 г.

Прокуратура подвела итоги года, в течение которого выявлено 692 коррупционных преступления, зарегистрировано 163 факта получения взяток, 101 - дачи взяток.

За коррупционные преступления осуждены 247 должностных лиц, из них - 12 представителей органов государственной власти и местного самоуправления, 5 глав муниципальных образований, 20 сотрудников правоохранительных органов.

Обвинительные приговоры вынесены в отношении бывших начальника республиканского управления МЧС Хисамутдинова В.Ш., начальника отдела полиции № 4 УМВД России по г.Уфе Хазиева Р.Р., начальника территориального отдела Министерства лесного хозяйства РБ Нугманова Н.И., заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по Туймазинскому району Денисова В.Е. и адвоката Мындря А.Н., заместителя начальника отдела УЭБ и ПК МВД по РБ Шекибаева Б.Б. и других.

В текущем году направлены в суд уголовные дела в отношении: бывших главы администрации Балтачевского района Закирова М.С., руководителя управления Росздравнадзора по РБ Даутова С.Б., инспектора ДПС ОБ ДПС ГИБДД МВД по РБ Батталова Р.Р., генерального директора ГУП «Башкиравтодор» Аминова Ш.Х., генерального директора ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод» Жаринова В.Н. и других лиц.

Возбуждены и расследуются коррупционные уголовные дела в отношении: бывших глав администраций Агидели, Кигинского района; главы администрации Кушнаренковского района, главного государственного налогового инспектора МРИФНС № 1, оперуполномоченного по ОВД ОРЧ СБ МВД по РБ, оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г.Уфа и других лиц.