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27 декабря 2016 г.

Активисты Молодой гвардии Башкортостана вышли с пикетом против «Боярышника»

Активисты Молодой гвардии Башкортостана вышли с пикетом против «Боярышника»

В течении недели Молодогвардейцы по всей Башкирии проводили мониторинг точек продаж и торговых автоматов, реализующих продажу метилосодержащей продукции «Боярышник».

Поводом к запуску подобного мониторинга послужили обращения граждан, а также участившиеся случаи отравления метилосодержащей продукцией.

По итогам мониторинга в республике точки реализации метилосодержащей продукции «Боярышник» были выявлены в двух районах города Уфы: Демском и Орджоникидзевском. 23 декабря Молодогвардейцы устроили пикетирование, призывая жителей республики отгородить себя от смертельной настойки «Боярышника».

«В «Боярышнике», от которого в Иркутской области погибли люди, использовался метиловый спирт, который категорически запрещен для приема внутрь. Молодогвардейцы Башкортостана искали точки продаж данного «Боярышника» по всей республике. Можно сказать, что результаты мониторинга оказались не позитивными. Точки продаж обнаружены в Орджоникидзевском и Демском районах Уфы, и это лишь те, которые смогли выявить мы. Это показывает, что еще остались пункты реализации опасного напитка, которые необходимо искоренить. Данные «препараты» находятся в свободном доступе и для несовершеннолетних. Необходимо взять под контроль изъятие из розничной продажи либо включение в систему государственного контроля» - прокомментировал куратор регионального проекта «Контроль» Артур Зайнуллин. 

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, Единая Россия, алкоголь, акция
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