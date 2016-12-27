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27 декабря 2016 г.
В Уфе открыли ледовый городок с фигурами спортсменов
На площадке у «Уфа-Арена» состоялось торжественное открытие ледового городка.
По словам скульптора Ильшата Булякова, Аллея спортсменов посвящена предстоящему в январе Матчу звезд Континентальной хоккейной лиги. Среди композиций, украшенных светодиодными арками, - логотипы Уфы, КХЛ.
Комплекс задуман в едином архитектурном стиле древних замков, центральными композициями станут лабиринт с часами, новогодняя ель и сцена.
Согласно плану мероприятий во дворах жилых домов Уфы залиты 40 хоккейных коробок, 35 ледяных «пятачков», построено 65 ледяных горок.
Лилия Ларина
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