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27 декабря 2016 г.

Фейерверки будут продавать и использовать только по лицензии

Фейерверки будут продавать и использовать только по лицензии

Башкирские парламентарии предлагают ужесточить требования к продаже пиротехники. В Госсобрании Республики Башкортостан уже подготовили соответствующую законодательную инициативу.

Законопроект предполагает получение продавцом пиротехники обязательной лицензии на продажу пиротехнических изделий третьего класса опасности, к числу которых относятся салютные батареи, римские свечи, ракеты, фестивальные шары и т. д. В настоящее время лицензия требуется только на реализацию изделий четвертого и пятого класса опасности, а это профессиональные фейерверки, использующиеся на масштабных мероприятиях.

Согласно тому же документу, сформированному Курултаем, за неисполнение закона о получении специальных лицензий на продавца будут налагать штраф. Такой же штраф получат и те, кто будет использовать перечисленные фейерверки без лицензии: от двух до пяти тысяч рублей за применение пиротехнических изделий 3 – 5 классов вне мест, установленных для этого органами местного самоуправления.

«Каждое празднование Нового года сопровождается не только радостными воспоминаниями, – комментирует Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – Повсеместное неумелое использование пиротехники приводит к самым различным последствиям, начиная от травм и заканчивая пожарами. К тому же от граждан поступают жалобы на использование пиротехники в ночное время, вблизи жилых домов».

Марина Еникеева
Теги: Курултай, Константин Толкачев, законопроект, лицензия, штраф, фейерверк
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