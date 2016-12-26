Росреестр по РБ: Жители Башкирии могут успеть оформить недвижимость до нового года

26 декабря 2016 г.

Сроки по сделкам, поданным на государственную регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним через офисы МФЦ («Мои документы»), составляют сроки регистрации составляют 7-8 рабочих дней.

К ним также добавляются дополнительные сроки на курьерскую доставку документов из МФЦ в Росреестр и обратно, то есть еще 4 рабочих дня. Таким образом, по делам правоустанавлива ющих документов, поданным гражданами на текущей неделе через МФЦ, регистрация права собственности и выдача готовых документов будет производиться только после нового года.

Заявителей, которым необходимо зарегистрировать право не недвижимость до нового года, могут подать документы через Центры консультирования по сдаче документов на государственную регистрацию прав на недвижимость в электронном виде (г. Уфа, ул. Ленина, 70 и ул. 50 лет СССР, 30/5, зал №2). При обращении в данные Центры жители республики смогут оформить право собственности и получить готовые документы в течение 1-2 рабочих дней.

В данных центрах специалисты помогут заявителям перевести все документы в электронный вид и заверить их необходимыми электронно-цифро выми подписями (ЭЦП), генерируемыми прямо в процессе сдачи документов. Готовые же документы, заверенные ЭЦП регистратора, проводившего сделку, поступят заявителю в электронном виде на указанный им адрес электронной почты (так что заявителю второй раз приходить не придется).