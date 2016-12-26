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26 декабря 2016 г.

Минтруд напоминает о запрете дарить и получать подарки на госслужбе

Минтруд напоминает о запрете дарить и получать подарки на госслужбе

Министерство труда и социальной защиты населения Башкортостана в преддверии новогодних и рождественских праздников напоминает о наличии законодательно установленного запрета дарить и получать подарки в связи с выполнением служебных обязанностей.

Исключением являются подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными мероприятиями, которые подлежат сдаче в установленном порядке.

Нарушение данного запрета создаёт условия для возникновения конфликта интересов, ставя под сомнение объективность принимаемых государственными гражданскими служащими решений, а также влечет ответственность, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка – уголовную ответственность.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, Минтруд, законодательство
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