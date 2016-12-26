Минтруд напоминает о запрете дарить и получать подарки на госслужбе

26 декабря 2016 г.

Министерство труда и социальной защиты населения Башкортостана в преддверии новогодних и рождественских праздников напоминает о наличии законодательно установленного запрета дарить и получать подарки в связи с выполнением служебных обязанностей.

Исключением являются подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными мероприятиями, которые подлежат сдаче в установленном порядке.

Нарушение данного запрета создаёт условия для возникновения конфликта интересов, ставя под сомнение объективность принимаемых государственными гражданскими служащими решений, а также влечет ответственность, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка – уголовную ответственность.