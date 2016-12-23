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23 декабря 2016 г.

С нового года судебные приставы будут контролировать деятельность коллекторов

С нового года судебные приставы будут контролировать деятельность коллекторов

Вступают в силу акты правительства РФ, определяющие Федеральную службу судебных приставов в качестве органа, уполномоченного осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Также на Федеральную службу возложены функции по контролю и надзору за коллекторскими организациями. С 1 января 2017 года организации, которые осуществляют данный вид деятельности, должны войти в соответствующий государственный реестр, сообщает УФССП по РБ.

- В настоящее время в Управлении ФССП России по Республике Башкортостан создана группа, которая ведет прием документов и осуществляет внесение данных в государственный реестр. Документы принимаются Управлением ФССП России по Республике Башкортостан от юридических лиц, состоящих на учете в налоговых органах Республики Башкортостан. Для удобства организаций все требуемые документы представлены на официальном сайте Управления и на стенде в фойе Управления, – прокомментировал заместитель руководителя УФССП России по Республике Башкортостан – заместитель главного судебного пристава Республики Башкортостан Дмитрий Бровченко.

– Что будет с коллекторскими организациями, не успевшими подать документы в установленные сроки? Когда коллекторское агентство сможет начать свою деятельность после 1 января 2017 года?

– Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», юридическое лицо приобретает права и обязанности со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и, по общему правилу, утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра. Указанное положение вступает в силу с 01.01.2017 года, соответственно, если коллекторское агентство на период 01.01.2017 г. не состоит в государственном реестре, оно утрачивает право осуществлять деятельность по возврату просроченной задолженности вплоть до внесения в реестр.

– Как можно обжаловать или опротестовать действия коллекторов? Будет ли в составе республиканского Управления создано подразделение, которое будет контролировать работу коллекторов?

– Указом Президента Российской Федерации от 15.12.2016 года № 670 на ФССП России возложены функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. В этой связи в Управлении будет создано отдел по работе и взаимодействию с такими юридическими лицами, который и будет осуществлять государственный контроль и надзор за коллекторской деятельностью на территории Республики Башкортостан. В том числе – рассматривать обращения граждан на нарушение их прав и законных интересов, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

– Как повлияет реализация закона на рынок коллекторских услуг?

– Во-первых, федеральный закон впервые в России дает четкое юридическое определение коллекторской деятельности. Законодатель видит её в плоскости действий профессионального взыскателя. Госрегулирование, определенные критерии отбора и ограничение методов воздействия на должников позволит упорядочить эту сферу гражданско-правовых отношений. Реализация закона упорядочит деятельность коллекторов – на рынке будут действовать компании, которые дорожат своей репутацией и будут придерживаться установленных правил.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, коллекторы, судебные приставы
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