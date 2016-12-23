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23 декабря 2016 г.

Обратиться за компенсацией расходов на капремонт можно в течении 2017 года

Обратиться за компенсацией расходов на капремонт можно в течении 2017 года

Постановлением правительства РБ продлен срок предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме до конца 2017 года.

Компенсация выплачивается собственникам жилых помещений, проживающим одиноко или в семьях, состоящих только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, для лиц достигших возраста 70 лет, – в размере 50 процентов, для лиц, достигших возраста 80 лет, – в размере 100 процентов.

Для оформления компенсации необходимо обратиться в Республиканский центр социальной поддержки населения по месту жительства. Учитывая преклонный возраст граждан, заявление могут подать их законные представители либо социальные работники. Иные необходимые документы (справка о составе семьи, документ, подтверждающий право собственности на жилье и документ, подтверждающий оплату взноса на капитальный ремонт), запрашиваются учреждениями социальной защиты населения самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Необходимые документы заявитель может представить самостоятельно только по личной инициативе.

Для определения размера компенсации учитываются региональные стандарты нормативов жилой площади и минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Так, размер компенсации будет рассчитываться исходя из минимального тарифа взноса на капитальный ремонт, который составляет 5,20 руб. за квадратный метр (при проживании в домах с этажностью до 6 этажей (включительно) и 5,80 руб. за квадратный метр (при проживании в домах с этажностью свыше 6 этажей). Региональный стандарт нормативной площади для одиноко проживающих граждан составляет 33 кв. м, для семьи из двух человек – по 21 кв. м, для трех и более – по 18 кв. м на каждого.

Компенсация назначается с месяца подачи заявления.

Лилия Ларина
Теги: капремонт
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