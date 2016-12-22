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22 декабря 2016 г.

Народный университет третьего возраста приглашает пенсионеров на новогодний концерт

Народный университет третьего возраста приглашает пенсионеров на новогодний концерт

Столичный народный университет третьего возраста РБ приглашает всех желающих пенсионеров на большой новогодний концерт.

Мероприятие состоится 27 декабря в 13 часов в актовом зале детской музыкальной школы №7 по адресу: г.Уфа, ул.Коммунистическая,45/1. Вход бесплатный.

Программа концерта составлена из номеров самих слушателей. Такие знаменитые коллективы, как хор "Болболым", вокальный ансамбль «Тансулпан», где поют не только на английском, но и на итальянском, французском, немецком и даже иврите, народный хор «Соловей, русский ансамбль «Надежда», уже хорошо знают в республике, приглашают выступать на различных фестивалях, в детских садах, госпитале ветеранов войны.

В этом году Народный университет выиграл грант президента России и получил средства на приобретение «ГАЗели» на 18 мест. Активисты объехали почти все районы республики. Побывали уже в Сибае, Нуримановском, Кармаскалинском, Буздякском, Аургазинском, а также в Белебее, Бирске, Белорецке. Их везде встречают хлебом-солью, а все потому, что приехали не только в гости. Привезли замечательные концерты, мастеров народных промыслов, лекторов. Для сельчан - в радость чему-то поучиться, получить ответы на волнующие вопросы. Но главное – посмотреть выступления художественной самодеятельности.

Лилия Ларина
Теги: Башкортостан, Народный университет третьего возраста, Уфа
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