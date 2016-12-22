Рустэм Хамитов наградил олимпийцев и паралимпийцев Башкортостана

22 декабря 2016 г.

22 декабря в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Республики Башкортостан участникам XXXI летних Олимпийских игр и открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включённым в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Орденами, почётными грамотами и благодарственными письмами отмечены достижения 33 спортсменов и тренеров региона.

«Мы чествуем наших спортсменов Артура Ахматхузина и Тимура Сафина, которые повторили успех нашего земляка Анвара Ибрагимова, чемпиона Олимпиады 1988 года в Сеуле, - сказал Рустэм Хамитов. - В число сильнейших спортсменов планеты вошёл один из лидеров сборной России по гребле на байдарках и каноэ Илья Первухин. На организованных по инициативе Президента страны Владимира Владимировича Путина Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских летних игр, достойно выступили 13 наших атлетов».

Спортсмен-инструктор уфимской школы олимпийского резерва № 7 Андрей Коптев выразил благодарность Главе республики за поддержку спортсменов-паралимпийцев: «От лица всех паралимпийцев хочу сказать вам огромное спасибо за оказанную поддержку и внимание в столь трудное для нас время, – сказал он. – Мы, в свою очередь, обещаем, что к 2020 году постараемся подготовиться так, чтобы российские паралимпийцы были самыми сильными в мире».